Советский подземный бункер, склады боеприпасов и остатки ракет: военные объекты рядом с Ригой

Приграничное сотрудничество Эстонии и Латвии в рамках проекта "Военное наследие" объединяет тематические туристические предложения в обеих странах. Благодаря проекту многие объекты военного наследия в Латвии и Эстонии были улучшены с точки зрения доступности и качества обслуживания посетителей.

Музей оккупации Латвии

Экскурсия началась с посещения обновленного Музея оккупации Латвии. Это была уникальная возможность посетить новый современный корпус музея.

Музей оккупации Латвии Фото: RUS TVNET

Современный корпус был построен по проекту архитектора Гунара Биркертса. Его назвали Домом будущего. Как объяснила директор музея Солвита Виба, современное светлое помещение символизирует переход от темного прошлого в истории Латвии к светлому будущему.

Музей оккупации Латвии Фото: RUS TVNET

Солвита Виба также выступила перед журналистами и подчеркнула важность Музея оккупации Латвии и сохранения истории нашей страны.

"Знать историю свой страны - это очень важно. Сегодня те, кто еще это не понял, осознают, насколько важно быть смелыми, сильными и свободными. И от нашего знания истории, от наших действий, от осознания нашей идентификации зависит результат. Мы сегодня следим за событиями в Украине, мы фактически делаем все, чтобы помочь всем нам сохранить демократию в Европе", - отметила она.

"Это дом для всех смелых людей", - добавила директор музея.

Музей сейчас закрыт для посетителей. Как сообщила журналистам директор музея, официальное открытие назначено на 31 мая. Для посетителей музей откроют 1 июня, сообщила Виба.

Музей оккупации Латвии Фото: RUS TVNET

Этнографический гостевой дом Gungas

Следующей остановкой был этнографический гостевой дом Gungas, который находится на берегу озера Дуньэзерс в Адажском крае.

Гостевой дом встретил латвийской едой разных исторических периодов. Были представлены четыре периода латвийской истории: Первая мировая война (1914-1918), Вторая мировая война (1939-1945), период национального движения сопротивления "Лесные братья" (1944-1957) и период советской оккупации (1945-1991).

На столах была самая разнообразная еда: винегрет, сало, пирожки с капустой, бутерброды с лососем, оливье, шоколадная колбаса и другое.

Галерея: Этнографический гостевой дом Gungas

Сам комплекс представляет собой уникальную коллекцию аутентичных традиционных латвийских деревянных домов. Они были построены из деревянных балок, которые привезли из разных частей страны. В домах все еще ощущается исторический дух и старинная атмосфера, при этом они полностью комфортны для полноценного отдыха.

На территории комплекса предлагается множество развлечений - от рыбалки до джакузи и сауны.

Больше информации о комплексе здесь.

Подземный советский центр связи в Адажском крае

Следующим в маршруте оказался секретный советский бункер, который находится на частной территории в Адажском крае. Точное месторасположение объекта хозяйка участка попросила не называть, так как в последнее время в бункер пытались попасть много энтузиастов и любителей острых ощущений.

При этом она отметила, что работает над тем, чтобы бункер стал туристическим объектом и был доступен для желающих.

Подземный советский центр связи в Адажском крае Фото: RUS TVNET