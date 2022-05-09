Вторым стал Шарль Леклер на «Феррари», топ-3 замкнул еще один пилот итальянской команды испанец Карлос Сайнс. Четвертым финишировал мексиканец Серхио Перес из команды «Ред Булл».
Макс Ферстаппен выиграл гонку на Гран-при Майами
Макс Ферстаппен выиграл гонку на Гран-при Майами
В заключительной части гонки произошла авария с участием британца Ландо Норриса («Макларен») и француза Пьера Гасли («Альфа Таури»).
Гран-при Майами, пятый этап
1. Макс Ферстаппен (Нидерланды, «Ред Булл»)
2. Шарль Леклер (Монако, «Феррари»)
3. Карлос Сайнс (Испания, «Феррари»)
4. Серхио Перес (Мексика, «Ред Булл»)
5. Джордж Расселл (Великобритания, «Мерседес»)
6. Льюис Хэмилтон (Великобритания, «Мерседес»)
7. Вальттери Боттас (Финляндия, «Альфа Ромео»)
8. Фернандо Алонсо (Испания, «Альпин»)
9. Эстебан Окон (Франция, «Альпин»)
10. Алекс Албон (Таиланд, «Уильямс»)
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