Американские пользователи «Твиттера» негативно восприняли новость о том, что заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе на следующей неделе прибудет в Бостон, пишет «Чемпионат».
«Чёрт возьми, кто выпустил её из России?» В США жёстко отреагировали на приезд Тутберидзе
Ранее подкаст The Skating Lesson сообщил, что Тутберидзе прибудет в клуб фигурного катания в Бостоне, где известный французский хореограф Бенуа Ришо ставит программу для дочери Тутберидзе Дианы Дэвис, выступающей в танцевальном дуэте с Глебом Смолкиным.
«Чёрт возьми, кто выпустил её из России?»
«Как это может быть? Когда допинговые колёса правосудия повернутся, чтобы отстранить её?»
«Разрешён ли ей въезд в США? Есть ли у неё нероссийский паспорт, позволяющий ей въезжать на территорию США?»
«Как, чёрт возьми, она попадёт в США?»
«Вышвырните её задницу из страны!»
«Известный абьюзер Этери Тутберидзе. Пожалуйста, называйте её имя полностью».
«Она должна быть дисквалифицирована пожизненно за мошенничество и допинг всех своих фигуристов».
«Не следует пускать её в США. Российские тренеры, которые не могут следовать основным антидопинговым процедурам, не должны быть частью международного сообщества фигурного катания. Я понимаю, что это не вина её дочери, но Этери фактически вне закона», — написали пользователи в комментариях к новости.
Eteri Tutberidze will be at the Skating Club of Boston next week. Her daughter is getting a program choreographed by Benoit Richaud.— The Skating Lesson (@SkatingLesson) May 5, 2022