Необходимо пройти, не закрывая глаз, по самым темным и страшным коридорам нашей истории и помнить, что единая демократическая Европа – это огромное достижение, пишет журналист Rus.Postimees Денис Антонов.
Мнение ⟩ В День Европы мы должны помнить о будущем
Определить дату окончания Второй мировой войны в Европе несложно. У каждого человека, интересующегося историей, есть своя версия, имеющая право на существования. В поддержку вариативности говорит даже само время, а точнее – часовые пояса, позволяющие подписанный Акт о капитуляции Третьего рейха датировать и 8, и 9 мая, в зависимости от того, где в этот момент находилось информационное агентство, получившее эту новость.
Если говорить о значении этой вариативной даты, то стоит отметить, что и тут есть свои предпочтения, причем многое зависит от политической позиции, которую занимало государство на момент существования Стран Оси и Атлантической хартии, больше известной под именем Антигитлеровской коалиции, после присоединения к хартии СССР в августе 1941 года.
Традиционно для стран, находившейся под оккупацией вермахта, день окончания войны символизирует освобождение, для стран воевавших на стороне Третьего рейха и самой Германии, эта дата ассоциируется с падением режима национал-социалистов, для стран сыгравших решающую роль в победе – день победы над нацизмом. И только в России, пожалуй, дата 9 мая превратилась в политический инструмент, при помощи которого путинский режим успешно манипулирует обществом.
В демократических странах история не является причиной легитимизации государства или каких-то политических течений. В России же история является одним из мифообразующих элементов, способствующим сакрализации власти и формирующим картину принадлежности нынешнего руководства к триумфу русского оружия.
Те, кто не подвержен идеологической обработки пропагандистской машины российской автократии, вполне трезво оценивают так называемое «победобесие», вполне оправдано подозревая, что это просто циничная политизированная игра, не имеющая ничего общего с реальной историей.
Между тем, нам всем в Эстонии есть что отмечать 9 мая.
9 мая – день гуманизма, мира и единства Европы
9 мая – важная и популярная дата среди большинства европейцев, носящая в официальном календаре имя Дня Европы. Этот день – символ не только мира, но и единства. Символ общих культурных ценностей, общих политических, финансовых и экономических стремлений, воплотившейся сегодня в единой валюте, флаге, гимне, общими силами безопасности и консенсусом в принятия решений.
Основа Европейского союза была заложена именно в этот день в 1950 году. Тогда после раскола между вчерашними союзниками в самом начале Холодной войны Роберт Шуман, будучи главой МИДа Франции, призвал к объединению государств Европы во имя общего благополучного будущего. Так был сделан первый шаг на пути к единой Европе, на пути к созданию наднациональной надправительственной международной организации, которая бы объединила все силы демократических стран Европейского континента.
Роберт Шуман призвал Францию, Германию и другие страны объединится в своем производстве угля и стали. В эту организацию Европейское объединение угля и стали (EGKS) уже через год вошли Голландия, Франция, Германия, Бельгия, Люксембург и Италия. Основными задачами организация видела рост количества рабочих мест, появление единого рынка угольной и металлургической промышленности, оптимизации производства и увеличение производительности труда. Хотя главной целью страны-участники преследовали более успешное содействие экономическому развитию друг друга, политическая составляющая обозначалась с самых первых дней.
За период 1960-1980 годов удалось снять таможенные ограничения, кардинально изменить систему коллективной безопасности, подходы в принятия политических решений, достичь экономического и финансового единства в защите интересов рынка Европы.
К 1995 году с вступлением Австрии, Финляндии, Швеции и Австрии Европейский союз насчитывал уже 15 стран, а после приятия в 2005 году еще десять стран, в том числе и нашей Эстонии, новый всплеск популярности среди европейцев в праздновании Дня Европы окончательно стал национальным и государственным праздником во всех странах нашей многонациональной семьи европейских народов.
Война противоестественна всему живому
Сегодня единство европейских народов в вопросах сохранения цивилизационных ценностей, защиты безопасности и территориальной целостности своих стран, как никогда, востребовано. На фоне развязанной Россией военной агрессии против суверенитета и территориальной целостности Украины, я убежден, мы обязаны сделать правильные выводы, и уже сегодня планировать будущее Европы в постпутинский период.
Необходимо дать правильную оценку этим мирным и тихим у нас в Европе датам 8 и 9 мая, которые в России превратились в гротескный праздничный разгул, больше напоминающий карнавал с очень ярким милитаристическим началом.
В наших силах отнестись к этим датам с чувством готовности поддерживать тех, кто сегодня испытывает необходимость в защите и помощи. В наших силах протянуть руку помощи всем, кто стал жертвой агрессии со стороны тоталитарных режимов. Мы должны ответственно подходить к информации в современном мире, не вестись на подтасовку фактов, не принимать политизированную информационную ложь, когда одно подменивается другим, исподволь подводя нас к «нужным» выводам. Нам надо пытаться объяснять самим себе, почему две майские даты сегодня стали не просто политическим или национальным, а цивилизационным водоразделом среди жителей Эстонии.
Я призываю всех набраться храбрости, и открыв свое сердце, пройти, не закрывая глаз, по самым темным и страшным коридорам нашей истории. Потому что соприкоснувшись с военными ужасами прошлого, вы, как любой нормальный человек, придете к единственной мысли – война противоестественна всему живому. Для меня майские даты – это дни памяти о нашем общем будущим, о будущим мирной Европы.