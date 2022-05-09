Мнение ⟩ В День Европы мы должны помнить о будущем

Определить дату окончания Второй мировой войны в Европе несложно. У каждого человека, интересующегося историей, есть своя версия, имеющая право на существования. В поддержку вариативности говорит даже само время, а точнее – часовые пояса, позволяющие подписанный Акт о капитуляции Третьего рейха датировать и 8, и 9 мая, в зависимости от того, где в этот момент находилось информационное агентство, получившее эту новость.

Если говорить о значении этой вариативной даты, то стоит отметить, что и тут есть свои предпочтения, причем многое зависит от политической позиции, которую занимало государство на момент существования Стран Оси и Атлантической хартии, больше известной под именем Антигитлеровской коалиции, после присоединения к хартии СССР в августе 1941 года.

Традиционно для стран, находившейся под оккупацией вермахта, день окончания войны символизирует освобождение, для стран воевавших на стороне Третьего рейха и самой Германии, эта дата ассоциируется с падением режима национал-социалистов, для стран сыгравших решающую роль в победе – день победы над нацизмом. И только в России, пожалуй, дата 9 мая превратилась в политический инструмент, при помощи которого путинский режим успешно манипулирует обществом.

В демократических странах история не является причиной легитимизации государства или каких-то политических течений. В России же история является одним из мифообразующих элементов, способствующим сакрализации власти и формирующим картину принадлежности нынешнего руководства к триумфу русского оружия.

Те, кто не подвержен идеологической обработки пропагандистской машины российской автократии, вполне трезво оценивают так называемое «победобесие», вполне оправдано подозревая, что это просто циничная политизированная игра, не имеющая ничего общего с реальной историей.

Между тем, нам всем в Эстонии есть что отмечать 9 мая.

9 мая – день гуманизма, мира и единства Европы

9 мая – важная и популярная дата среди большинства европейцев, носящая в официальном календаре имя Дня Европы. Этот день – символ не только мира, но и единства. Символ общих культурных ценностей, общих политических, финансовых и экономических стремлений, воплотившейся сегодня в единой валюте, флаге, гимне, общими силами безопасности и консенсусом в принятия решений.

Основа Европейского союза была заложена именно в этот день в 1950 году. Тогда после раскола между вчерашними союзниками в самом начале Холодной войны Роберт Шуман, будучи главой МИДа Франции, призвал к объединению государств Европы во имя общего благополучного будущего. Так был сделан первый шаг на пути к единой Европе, на пути к созданию наднациональной надправительственной международной организации, которая бы объединила все силы демократических стран Европейского континента.