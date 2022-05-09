Пожар унес жизнь 64-летнего мужчины

В 20:31 в центр тревоги сообщили, что в поселке Туду в волости Винни горит квартира, расположенная на первом этаже двухэтажного жилого дома. Сообщались, что в ней могут находиться два человека.

Прибывшие на место происшествия спасатели сразу же приступили к поиску возможных пострадавших, в ходе которого из квартиры вынесли 67-летнюю женщину. Позже оттуда эвакуировали также 64-летнего мужчину.

Обоих передали скорой помощи. К сожалению, пострадавшего мужчину не удалось спасти. Женщину в тяжелом состоянии доставили в больницу.

Причины пожара и его обстоятельства будут установлены в ходе производства.