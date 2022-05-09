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Пожар унес жизнь 64-летнего мужчины

rus.postimees.ee
Пожар унес жизнь 64-летнего мужчины
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Пожар в доме, снимок иллюстративный.
Пожар в доме, снимок иллюстративный. Фото: Mattias Bokinge/ Shutterstock

Вчера вечером в поселке Туду в Ляэне-Вирумаа при пожаре погиб 64-летний мужчина.

В 20:31 в центр тревоги сообщили, что в поселке Туду в волости Винни горит квартира, расположенная на первом этаже двухэтажного жилого дома. Сообщались, что в ней могут находиться два человека.

Прибывшие на место происшествия спасатели сразу же приступили к поиску возможных пострадавших, в ходе которого из квартиры вынесли 67-летнюю женщину. Позже оттуда эвакуировали также 64-летнего мужчину.

Обоих передали скорой помощи. К сожалению, пострадавшего мужчину не удалось спасти. Женщину в тяжелом состоянии доставили в больницу.

Причины пожара и его обстоятельства будут установлены в ходе производства.

В этом году в пожарах погибли 18 человек, трое из них — в Ляэне-Вирумаа.

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