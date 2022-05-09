Число посетителей Таллиннского аэропорта начинает достигать показателей, которые были до наступления коронавируса. Интерес людей к путешествиям снова возрос. Находящиеся в минувший четверг в аэропорту отправлялись в основном в отпуска.
Жители Эстонии вновь устремились в Берлин, Ниццу и Малагу
Рейсов оказалось настолько много, что людям пришлось ждать очереди, чтобы сесть в самолет, которые отправит их на остров Родос в Эгейском море.
Стоявшая в очереди Керли Тилгар рассказала, что она на неделю отправляется отдыхать на остров Родос. За два коронавирусных года она тоже, правда, путешествовала, например, в прошлом году она посетила Турцию. «Вышло все очень хорошо и спокойнее, чем прежде. Торговцы не подходили близко и можно было побыть в тишине», – добавила она.
Ждавший посадки на тот же рейс Свен-Кристьян Крейсберг также собрался отдыхать. На вопрос, насколько сильно он скучал по путешествиям, Свен ответил, что достаточно: «Я, конечно, не сходил с ума, но все равно хотел куда-нибудь уехать».
Чуть позже в зону отправляющихся рейсов приехали Каспар и Катрин Калк, которые отправлялись на пятидневный отдых в Ниццу, во Францию. Оба сказали, что во время пандемии коронавируса они изрядно скучали по путешествиям и им удалось съездить в Европу лишь один раз.
Юрго Пукк ожидал с компанией друзей вылета в Испанию, в Малагу. Он планировал и поработать, и отдохнуть. По его словам, он не особо скучал по путешествиям во время локдауна, но один раз ездил в Швецию.
Катрин Пяртель отправилась в Брюссель, чтобы отдохнуть и проведать внуков. По ее словам, она путешествовала и во время пандемии: «В августе прошлого года я ездила в Королевство Бахрейн, было здорово», – сказала она.
Багаж впечатлений
У ворот прибывающих рейсов мы застали Самуэля Беэкманна, который только что вернулся из Турции после десяти дней отдыха. Он сказал, что в последние два он не ездил за границу: «Было здорово отправиться в путешествие после долгого перерыва, но большой нехватки путешествий я не ощущал».
Наталья Зиновьева прибыла с дочерью из Берлина. Они пробыли там три дня и получили множество хороших впечатлений. «Отдых есть отдых. Солнечно, здорово! К тому же можно было больше времени провести с дочерью», – поделилась она и добавила, что не сильно скучала по путешествиям во время коронавируса, потому что много времени проводила с семьей. «Ограничения есть ограничения, если они нужны, значит они нужны. Но съездить куда-то ради разнообразия очень классно», – призналась она.
По словам председателя правления Таллиннского аэропорта Рийво Тувике, трафик, каким он был до коронавируса, в аэропорту еще не восстановился, но все к этому идет. Уже сейчас авиакомпании предлагают для туристов столько же мест, сколько и до пандемии.
Что касается лета, то Тувике уверен, что в это время в аэропорту будет очень много работы. Ожидается, что Таллиннский аэропорт посетит два с половиной миллиона пассажиров.
Если интерес к авиации и путешествиям возрастет, увеличится и объем работы у авиакомпаний. Проблема с рабочей силой сейчас наблюдается по всей Европе, потому что количество пассажиров растет быстрее, чем авиакомпании могут нанимать новых людей на работу. Например, в Таллиннском аэропорту ощущается нехватка авиадиспетчеров и кадров в области управления безопасностью.
«Мы просим всех прибывать в аэропорт за два часа до вылета, чтобы вы спокойно могли пройти проверку безопасности», – добавил Тувике.
Дешевые туры распроданы
У всех туроператоров путешествия распродаются на славу, даже несмотря на то, что цены выросли.
Руководитель отдела по связам с производителями Estravel Катрин Самлик сказала, что жажда эстонцев к путешествиям на самолете достигла практически такого же уровня, что и до пандемии: «По сравнению с аналогичным периодом прошлого года продажи выросли в четыре раза, но отчасти это связано и с тем, что увеличилась средняя стоимость авиабилетов и турпакетов».
Руководитель по маркетингу Do Travel Кяди Пупарт добавила, что билеты на весенние поездки уже практически распроданы, да и на летний период продажи идут хорошо, возобновляется интерес к поездкам осенью и зимой.
Самлик также подчеркнула, что на весенние поездки можно достать билеты в самый последний момент, если быть более гибким в отношении пунктов назначения и дат. Дешевых горящих турпакетов, по ее словам, больше не осталось.
По заверению Пупарт, цены действительно выросли, и теперь отправиться в путешествие по утопически низким ценам не получится. Путешествовать хотят как молодежь, так и семьи с детьми, пенсионеры.
Средний приобретенный через Estravel авиабилет стоит около 400 евро. «Стоимость пакетов зависит от многих критериев, прежде всего от отеля и дополнительных услуг. В среднем цена составляет 750 евро за поездку», – пояснила Самлик. Высока вероятность того, что цены в этом году еще вырастут.
Самыми популярными летними направлениями Estravel являются Турция, Болгария, греческие острова, Испания, Италия, Португалия и Черногория. Покупаются и туры по городу. Интерес представляют, например, Вена, Париж, Берлин, Рим, Барселона, Малага, Лондон, Краков.
Самлик отметила, что 23% клиентов предпочитают направления, где не требуется паспорт вакцинации.