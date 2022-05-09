Жители Эстонии вновь устремились в Берлин, Ниццу и Малагу

Рейсов оказалось настолько много, что людям пришлось ждать очереди, чтобы сесть в самолет, которые отправит их на остров Родос в Эгейском море.

Стоявшая в очереди Керли Тилгар рассказала, что она на неделю отправляется отдыхать на остров Родос. За два коронавирусных года она тоже, правда, путешествовала, например, в прошлом году она посетила Турцию. «Вышло все очень хорошо и спокойнее, чем прежде. Торговцы не подходили близко и можно было побыть в тишине», – добавила она.

Ждавший посадки на тот же рейс Свен-Кристьян Крейсберг также собрался отдыхать. На вопрос, насколько сильно он скучал по путешествиям, Свен ответил, что достаточно: «Я, конечно, не сходил с ума, но все равно хотел куда-нибудь уехать».

Чуть позже в зону отправляющихся рейсов приехали Каспар и Катрин Калк, которые отправлялись на пятидневный отдых в Ниццу, во Францию. Оба сказали, что во время пандемии коронавируса они изрядно скучали по путешествиям и им удалось съездить в Европу лишь один раз.

Юрго Пукк ожидал с компанией друзей вылета в Испанию, в Малагу. Он планировал и поработать, и отдохнуть. По его словам, он не особо скучал по путешествиям во время локдауна, но один раз ездил в Швецию.

Катрин Пяртель отправилась в Брюссель, чтобы отдохнуть и проведать внуков. По ее словам, она путешествовала и во время пандемии: «В августе прошлого года я ездила в Королевство Бахрейн, было здорово», – сказала она.

Багаж впечатлений

У ворот прибывающих рейсов мы застали Самуэля Беэкманна, который только что вернулся из Турции после десяти дней отдыха. Он сказал, что в последние два он не ездил за границу: «Было здорово отправиться в путешествие после долгого перерыва, но большой нехватки путешествий я не ощущал».

Наталья Зиновьева прибыла с дочерью из Берлина. Они пробыли там три дня и получили множество хороших впечатлений. «Отдых есть отдых. Солнечно, здорово! К тому же можно было больше времени провести с дочерью», – поделилась она и добавила, что не сильно скучала по путешествиям во время коронавируса, потому что много времени проводила с семьей. «Ограничения есть ограничения, если они нужны, значит они нужны. Но съездить куда-то ради разнообразия очень классно», – призналась она.

По словам председателя правления Таллиннского аэропорта Рийво Тувике, трафик, каким он был до коронавируса, в аэропорту еще не восстановился, но все к этому идет. Уже сейчас авиакомпании предлагают для туристов столько же мест, сколько и до пандемии.

Что касается лета, то Тувике уверен, что в это время в аэропорту будет очень много работы. Ожидается, что Таллиннский аэропорт посетит два с половиной миллиона пассажиров.