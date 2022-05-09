FIFA получила рекордное количество запросов на билеты на финал ЧМ по футболу в Катаре

Данные, предоставленные FIFA Associated Press, показывают, что было совершено 2,5 миллиона запросов на билеты на матч Аргентины с Мексикой, который состоится 26 ноября на стадионе Лусаил. Стадион может вместить лишь 80 000 человек. Еще 1,4 миллиона болельщиков надеются увидеть, как днем ранее Англия сыграет с Соединенными Штатами. Матч пройдет на стадионе Аль-Байт, который вмещает 60 000 человек.

Всего во втором туре продаж на чемпионат, который продлится с 21 ноября по 18 декабря, было получено более двух миллионов запросов на билеты из таких стран как США, Англия и Катар. Для распределения билетов на матчи, спрос на которые превышает вместимость стадионов, будет использоваться случайная жеребьевка.

Значительное количество запросов на билеты может отражать желание болельщиков увидеть больше одного матча в день, поскольку они хотят заполнить свободное время в ожидании матча своей страны, а в Дохе все стадионы находятся в часе езды на общественном транспорте от центра.

Поскольку все стадионы построены вокруг столицы, чемпионату не хватает развлечений для туристов по сравнению с недавними Чемпионатами мира в Бразилии и России.