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Бронзовый солдат усыпан гвоздиками

rus.postimees.ee
Бронзовый солдат усыпан гвоздиками
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Уже ранним утром в понедельник к Бронзовому солдату на Военном кладбище несут цветы. Как пишет Postimees, монумент усыпан гвоздиками

Полиция установила ограждение на Военном кладбище, чтобы направлять движение людей.

С 9:00 до 23:00 отрезок Фильтри-теэ от автовокзала до улицы Вескипости закрыт для движения транспорта, за исключением общественного транспорта и автомобилей местных жителей. Полиция будет следить за соблюдением ограничений.

Ограничение движения по Фильтри-теэ связано с тем, что в предыдущие годы люди, посещающие Военное кладбище на Фильтри-теэ, парковались неправильно и пересекали многополосную проезжую часть в неположенном месте, создавая тем самым опасные ситуации.

Добраться до кладбища, чтобы почтить память близких, можно на общественном транспорте. Автобусы № 16 и 17А останавливаются на остановке «Вескипости» на Фильтри-теэ.

Департамент полиции и погранохраны запретил публичные собрания, которые могут разжигать рознь, также запрещено использование провоцирующей символики. Разрешается возложение цветов и зажжение свечей в память о близких.

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