Стало известно, как назвали дочь Криштиану Роналду

Однако ее рождение было омрачено грустным событием – ведь у четы Роналду родились двойняшки. Однако мальчик, к сожалению, умер практически сразу после рождения.

«С огромной скорбью вынуждены сообщить, что наш маленький сыночек умер. Это самая страшная боль, которую может почувствовать родитель. Только рождение нашей дочурки дает нам сил пережить этот момент. Мы хотим поблагодарить врачей и медперсонал за помощь и поддержку. Мы все сломлены этой потерей и просим о приватности в это тяжелое время. Наш сыночек, ты наш ангел. Мы будем любить тебя всегда», - написал Роналдо в своем Instagram.