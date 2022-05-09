Нарвитяне смогут проголосовать за новый слоган города

На рассмотрение горожан будет предложено четыре варианта: «Солнце Эстонии восходит в Нарве», «Европейский день начинается в Нарве», «Город хорошей энергии» и «Различия обогащают». Все слоганы разработаны на основе полученной от нарвитян обратной связи, о том, каким они видят свой родной город.

Отдать свой голос за понравившийся вариант все желающие могут до 16 мая. На основе собранных мнений экспертами будет принято решение об окончательном выборе нового слогана Нарвы.

«Мы просим горожан проголосовать за наиболее подходящий слоган города и, при желании, оставить комментарий с пояснением их выбора, ведь мнение нарвитян очень важно для нас», - пояснила Ольга Смирнова старший специалист по туризму Нарвского департамента развития и экономики.