Цветы к памятнику советским воинам в Тарту несли уже в воскресенье вечером

Из-за войны, которую Россия развязала в Украине, власти Эстонии были вынуждены запретить использование связанных с агрессией символов, а празднование 9 мая стало более чувствительной темой, чем обычно.

В полиции отмечают, что никому не запрещено вежливо и мирно поминать погибших во Второй мировой войне людей, но на все провокации стражи порядка будут реагировать решительно.

Уже в воскресенье вечером к памятнику советским воинам в парке Раади в Тарту стали приносить цветы и свечи. Среди цветов можно было увидеть как минимум один флаг России, который, согласно нынешним правилам, причисляется к символам агрессии и поэтому должен быт удален.