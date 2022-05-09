В этом году в связи с войной День Европы имеет особое значение

Для стран Европейского союза 9 мая - День Европы: в этот день 72 года назад министр иностранных дел Франции Роберт Шуман произнес свою историческую речь. Через пять лет после окончания Второй мировой войны он призвал шесть ключевых государств создать объединение, в котором политические и экономические связи между государствами были бы настолько серьезными, что война в таких условиях оказалась бы невозможной.