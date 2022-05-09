Сегодня отмечается День Европы. В этот день, конечно, нет традиции чокаться бокалами в кругу семьи, но теперь у этого праздника есть все шансы стать очередным большим праздником, поскольку он символизирует мир, сообщает Postimees.
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В этом году в связи с войной День Европы имеет особое значение
В этом году в связи с войной День Европы имеет особое значение
Для стран Европейского союза 9 мая - День Европы: в этот день 72 года назад министр иностранных дел Франции Роберт Шуман произнес свою историческую речь. Через пять лет после окончания Второй мировой войны он призвал шесть ключевых государств создать объединение, в котором политические и экономические связи между государствами были бы настолько серьезными, что война в таких условиях оказалась бы невозможной.
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