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В этом году в связи с войной День Европы имеет особое значение

Александра Саарнийт
В этом году в связи с войной День Европы имеет особое значение
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В прошлом году на площади Вабадузе ко Дню Европы высадили полотно из цветов
В прошлом году на площади Вабадузе ко Дню Европы высадили полотно из цветов Фото: Eero Vabamägi

Сегодня отмечается День Европы. В этот день, конечно, нет традиции чокаться бокалами в кругу семьи, но теперь у этого праздника есть все шансы стать очередным большим праздником, поскольку он символизирует мир, сообщает Postimees.

Для стран Европейского союза 9 мая - День Европы: в этот день 72 года назад министр иностранных дел Франции Роберт Шуман произнес свою историческую речь. Через пять лет после окончания Второй мировой войны он призвал шесть ключевых государств создать объединение, в котором политические и экономические связи между государствами были бы настолько серьезными, что война в таких условиях оказалась бы невозможной.

«Сегодня мы отмечаем мир и создание Европейского союза», - сказала Кадри Кулль из представительства Европейской комиссии. Она добавила, что этот день можно было считать и днем рождения Европейского союза, но в этом году в свете серьезных событий о празднике не может идти и речи.

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