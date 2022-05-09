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Таллиннская "Флора" потеряла в текущем чемпионате первые очки

rus.postimees.ee
Таллиннская "Флора" потеряла в текущем чемпионате первые очки
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Константин Васильев.
Константин Васильев. Фото: Kara Thomas

В воскресенье, 8 мая, в центральном матче 12-го тура чемпионата Эстонии по футболу таллиннская "Флора" дома сыграла по нулям с городской командой Пайде, сообщает rus.err.

Уже на 27-й минуте из-за травмы ноги поле покинул капитан "Флоры" Константин Васильев, которого заменил Хенрик Оямаа, который еще до перерыва получил две желтые карточки и был удален.

Однако и в меньшинстве у "Флоры" были хорошие шансы, чтобы выйти вперед. На 59-й минуте Сергей Зенев не сумел реализовать назначенный за фол против Рауно Аллику пенальти - его удар отразил вратарь "Пайде" Михкель Аксалу. Через некоторое время голевой момент упустил Маркус Поом.

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