В воскресенье, 8 мая, в центральном матче 12-го тура чемпионата Эстонии по футболу таллиннская "Флора" дома сыграла по нулям с городской командой Пайде, сообщает rus.err.
Таллиннская "Флора" потеряла в текущем чемпионате первые очки
Таллиннская "Флора" потеряла в текущем чемпионате первые очки
Уже на 27-й минуте из-за травмы ноги поле покинул капитан "Флоры" Константин Васильев, которого заменил Хенрик Оямаа, который еще до перерыва получил две желтые карточки и был удален.
Однако и в меньшинстве у "Флоры" были хорошие шансы, чтобы выйти вперед. На 59-й минуте Сергей Зенев не сумел реализовать назначенный за фол против Рауно Аллику пенальти - его удар отразил вратарь "Пайде" Михкель Аксалу. Через некоторое время голевой момент упустил Маркус Поом.