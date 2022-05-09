Таллиннская "Флора" потеряла в текущем чемпионате первые очки

Уже на 27-й минуте из-за травмы ноги поле покинул капитан "Флоры" Константин Васильев, которого заменил Хенрик Оямаа, который еще до перерыва получил две желтые карточки и был удален.

Однако и в меньшинстве у "Флоры" были хорошие шансы, чтобы выйти вперед. На 59-й минуте Сергей Зенев не сумел реализовать назначенный за фол против Рауно Аллику пенальти - его удар отразил вратарь "Пайде" Михкель Аксалу. Через некоторое время голевой момент упустил Маркус Поом.