Россия сегодня отмечает 77-ю годовщину окончания Великой Отечественной войны. Военные парады проходят в 28 городах России с участием почти 65 тысяч человек, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ⟩ В Москве проходит военный парад
В Москве проходит военный парад
Также на московском параде ожидается выступление президента Владимира Путина. По мнению некоторых аналитиков, глава государства может объявить на нем всеобщую мобилизацию.
Смотрите прямую трансляцию московского парада здесь:
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