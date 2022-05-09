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ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ⟩ В Москве проходит военный парад

rus.postimees.ee
В Москве проходит военный парад
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Парад 9 мая.
Парад 9 мая. Фото: Bai Xueqi/Xinhua/ZUMA Press/Scanpix

Россия сегодня отмечает 77-ю годовщину окончания Великой Отечественной войны. Военные парады проходят в 28 городах России с участием почти 65 тысяч человек, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Также на московском параде ожидается выступление президента Владимира Путина. По мнению некоторых аналитиков, глава государства может объявить на нем всеобщую мобилизацию.

Смотрите прямую трансляцию московского парада здесь:

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