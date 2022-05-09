Путин посвятил речь на параде Победы войне против Украины. Мобилизацию объявлять не стал

Российский президент Владимир Путин, выступая на Красной площади во время парада Победы, подавляющую часть своей речи посвятил оправданию вторжения в Украину, а не победе в Великой Отечественной войне. О всеобщей мобилизации и объявлении войны Украине он не сказал, вопреки опасениям, возникшим после сообщений СМИ, сообщает Русская служба Би-би-си.

Что сказал Путин

В начале речи Путин упомянул не только победу 9 мая, но и достижения ополченцев Минина и Пожарского, вспомнил о сражении на Бородинском поле, а затем, говоря о Великой Отечественной войне, в числе российских городов упомянул Киев, Харьков и Севастополь.

И сразу после этого он резко переключился на войну, которая началась по его решению 24 февраля и которую он назвал "специальной военной операцией". Западные СМИ высказывали предположение, что именно 9 мая Путин может вместо "операции" объявить войну Украине.

"Так и сейчас [как во время войны с гитлеровской Германией] в эти дни вы сражаетесь за наших людей на Донбассе, за безопасность нашей родины - России", - провозгласил Путин.

По его версии, "доблестное поколение победителей" - тех, кто сокрушил фашизм - завещало "нам быть бдительными".

Российский президент напомнил, что в декабре Москва представила США и НАТО предложения о гарантиях безопасности. "Россия призывала Запад к честному диалогу... Все напрасно, - утверждает Путин. - Страны НАТО не захотели нас услышать".

"А это значит, что на самом деле у них были совершенно другие планы, и мы это видели", - продолжил он. В очередной раз Путин заявил, что шла подготовка к "очередной карательной операции на Донбассе". Не в первый раз российский президент напомнил и о том, что "в Киеве заявляли о возможном приобретении ядерного оружия".

"Планомерно создавалась абсолютно неприемлемая для нас угроза, - утверждает Путин. - Причем непосредственно у наших границ".

Не в первый раз, но впервые на торжественном параде по случаю Победы, Путин говорил о том, что боевые действия в Донбассе якобы были "неизбежны": по его версии, в Украине разворачивалась военная инфраструктура, туда прибыли "сотни зарубежных советников" и опасность "росла с каждым днем".

"Россия дала упреждающий отпор агрессиям на агрессию", - в очередной раз сформулировал он свою позицию, оправдывая нападение на Украину, жертвами которого стали тысячи человек, в том числе мирные люди. По его словам, это было "единственно правильное решение", принятое "суверенной" страной.

Не забыл в своей речи на параде в честь Победы Путин и идею о том, что на Западе "тысячелетние ценности" решили "отменить", а у России, по его словам, "другой характер". Прозвучали также слова о "разжигании русофобии" и "восхвалении предателей". После этого он снова вернулся к войне против Украины.