Роскошные кусты в Старом городе обрезали при запутанных обстоятельствах

Глава отдела городской среды при районной управе Кесклинна Айгар Палснер сказал Postimees, что кусты, вероятно, были обрезаны владельцем или смотрителем собственности, но ни в коем случае не смотрителем зеленых насаждений. Кусты находился на частной земле, на участке недвижимости по Харью, 10. Из слов Палснера можно понять, что речь идет о собственной инициативе землевладельца.

Однако Арно Каннике, генеральный директор Таллиннского бизнес-центра, владеющего недвижимостью на улице Харью, 10, заявил, что обязательство обрезать кусты на них наложил городской Департамент коммунального хозяйства.

Вырубленные кусты у лестницы Майери. Фото: Mihkel Maripuu

На вопрос Postimees о том, почему город изначально пытался дать понять, будто кусты обрезаны по инициативе частного собственника, хотя распоряжение обрезать кусты отдали городские власти, пресс-служба городской управы к моменту публикации статьи все еще не ответила.

Однако Палснер заверил, что растущие в городе кусты изгороди точно не планируется вырубать подобным образом: «Этого не делалось ни в одном из мест произрастания, были спилены только засохшие ветки».