В Таллинне, рядом с лестницей Майери, ведущей с площади Вабадузе на горку Харью, вырублены величественные кусты изгороди, которые росли здесь годами, покрывая склон холма, и вскоре должны были снова зацвести. Теперь прохожих приветствуют десятки квадратных метров обрубков ветвей, пишет Postimees.
Роскошные кусты в Старом городе обрезали при запутанных обстоятельствах
Глава отдела городской среды при районной управе Кесклинна Айгар Палснер сказал Postimees, что кусты, вероятно, были обрезаны владельцем или смотрителем собственности, но ни в коем случае не смотрителем зеленых насаждений. Кусты находился на частной земле, на участке недвижимости по Харью, 10. Из слов Палснера можно понять, что речь идет о собственной инициативе землевладельца.
Однако Арно Каннике, генеральный директор Таллиннского бизнес-центра, владеющего недвижимостью на улице Харью, 10, заявил, что обязательство обрезать кусты на них наложил городской Департамент коммунального хозяйства.
На вопрос Postimees о том, почему город изначально пытался дать понять, будто кусты обрезаны по инициативе частного собственника, хотя распоряжение обрезать кусты отдали городские власти, пресс-служба городской управы к моменту публикации статьи все еще не ответила.
Однако Палснер заверил, что растущие в городе кусты изгороди точно не планируется вырубать подобным образом: «Этого не делалось ни в одном из мест произрастания, были спилены только засохшие ветки».
Каннике выразил надежду, что если не этим летом, то следующей весной молодые кусты изгороди снова будут радовать глаза горожан. «Надеюсь, этот кустарник восстановится», — добавил и Палснер.