В Таллинне, рядом с лестницей Майери, ведущей с площади Вабадузе на горку Харью, вырублены величественные кусты изгороди, которые росли здесь годами, покрывая склон холма, и вскоре должны были снова зацвести. Теперь прохожих приветствуют десятки квадратных метров обрубков ветвей, пишет Postimees.
Роскошные кусты в Старом городе вырубили при запутанных обстоятельствах
Глава отдела городской среды при районной управе Кесклинна Айгар Палснер сказал Postimees, что кусты, вероятно, были вырублены владельцем или смотрителем собственности, но ни в коем случае не смотрителем зеленых насаждений. Куст находился на частной земле, на участке недвижимости по Харью, 10. Из слов Палснера можно понять, что речь идет о собственной инициативе землевладельца.
Однако Арно Каннике, генеральный директор Таллиннского бизнес-центра, владеющего недвижимостью на улице Харью, 10, заявил, что обязательство вырубить кусты на них наложил городской департамент коммунального хозяйства.
На вопрос Postimees о том, почему город изначально пытался дать понять, будто кусты вырублены по инициативе частного собственника, хотя распоряжение вырубить куст отдали городские власти, пресс-служба городской управы к моменту публикации статьи все еще не ответила.
Однако Палснер заверил, что растущие в городе кусты изгороди точно не планируется вырубать подобным образом: «Этого не делалось ни в одном из мест произрастания, были спилены только засохшие ветки».
Каннике выразил надежду, что если не этим летом, то следующей весной молодой куст изгороди снова будет радовать глаз горожан. «Надеюсь, этот куст восстановится», — добавил и Палснер.