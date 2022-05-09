Роскошные кусты в Старом городе вырубили при запутанных обстоятельствах

Глава отдела городской среды при районной управе Кесклинна Айгар Палснер сказал Postimees, что кусты, вероятно, были вырублены владельцем или смотрителем собственности, но ни в коем случае не смотрителем зеленых насаждений. Куст находился на частной земле, на участке недвижимости по Харью, 10. Из слов Палснера можно понять, что речь идет о собственной инициативе землевладельца.

Однако Арно Каннике, генеральный директор Таллиннского бизнес-центра, владеющего недвижимостью на улице Харью, 10, заявил, что обязательство вырубить кусты на них наложил городской департамент коммунального хозяйства.

Вырубленные кусты на лестнице Майери Фото: Mihkel Maripuu

На вопрос Postimees о том, почему город изначально пытался дать понять, будто кусты вырублены по инициативе частного собственника, хотя распоряжение вырубить куст отдали городские власти, пресс-служба городской управы к моменту публикации статьи все еще не ответила.

Однако Палснер заверил, что растущие в городе кусты изгороди точно не планируется вырубать подобным образом: «Этого не делалось ни в одном из мест произрастания, были спилены только засохшие ветки».