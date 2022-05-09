По данным Департамента статистики, в марте в предприятиях по размещению останавливалось около 192 000 туристов, что на 276% больше, чем в этом же месяце годом ранее. Возросла численность как местных, так и зарубежных туристов.
В марте количество иностранных туристов заметно выросло
По словам аналитика Департамента статистики Хельги Лаурмаа, в предприятиях по размещению Эстонии в феврале останавливалось порядка 77 000 зарубежных и 116 000 местных туристов. «Количество иностранных туристов еще не восстановилось до докризисного уровня, но было на 38% меньше. Годом ранее в марте их было всего 8700. Численность же местных туристов установила новый рекорд, как и в январе этого года», – уточнила Лаурмаа.
68% местных туристов находились на отдыхе, а 23% совершали рабочую поездку. Более всего, или 34% путешествующих по своей стране жителей останавливались в Харьюском уезде, 15% выбрали Пярнуский уезд и 14% – Тартуский уезд. В Ида-Вируском уезде останавливались 10% местных туристов, а в Ляэне-Вирумаа, Сааремаа и Валгамаа по 5%. В предприятиях по размещению местные туристы провели в целом 197 000 ночей.
В годовом сравнении в марте возросло как количество туристов из стран Европы, так и из государств за пределами Европы. Одной из причин больших изменений по-прежнему послужила очень низкая сравнительная база. Основная часть зарубежных туристов прибывала в Эстонию из Финляндии (около 23 000) и из Латвии (более 16 000). Из России прибыло 6000 туристов, из Литвы и Германии – по 3000 туристов из каждой страны. 72% зарубежных туристов останавливались в Харьюском уезде, далее следуют Пярнуский (11%), Тартуский (7%) и Ида-Вируский (4%) уезды. На Сааремаа и в Валгамаа останавливались по 1% иностранных туристов. В предприятиях по размещению Эстонии зарубежные туристы провели в целом 157 000 ночей.
В марте свои услуги предлагали 909 предприятий по размещению, или на 12 больше, чем годом ранее. В распоряжении гостей было около 19 900 номеров и 45 700 койко-мест, заполнены были 34% номеров. Стоимость проживания в предприятиях по размещению составила в среднем 37 евро в сутки на человека, что на 11 евро дороже, чем в марте 2021 года и на 1 евро дороже, чем в 2019 году. В Ляэне-Вируском уезде стоимость проживания в предприятиях по размещению составляла в среднем 44 евро, в Тартуском уезде – 41 евро, в Валгаском – 39 евро, в Харьюском и Ида-Вируском – по 38 евро, и в Пярнуском уезде – 33 евро в сутки на человека.