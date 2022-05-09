Авиакомпания EasyJet убирает кресла в самолетах из-за нехватки персонала

В то время, когда путешествия быстро возвращаются к допандемическому уровню, вся авиация сталкивается с острой нехваткой персонала. EasyJet пытается решить проблему довольно крайними мерами и планирует убрать задний ряд сидений в своем самолете Airbus A319.

По сообщению компании, в этом случае будут возможны полеты с тремя бортпроводниками вместо четырех. Руководство EasyJet считает, что это эффективный способ управления парком самолетов, который повысит гибкость реагирования авиакомпании на изменения рынка.

Однако это ограничивает количество пассажиров на борту до 150 человек. EasyJet указывает, что последние шесть мест обычно бронируются за несколько дней до вылета, поэтому продажа максимум 150 билетов не повлияет на клиентов, уже планирующих летнюю поездку.

С удалением лишних кресел рейсы соответствовали бы требованиям Управления гражданской авиации (CAA) в отношении количества бортпроводников.

Авиакомпании и аэропорты Великобритании борются с нехваткой персонала с Пасхи, поскольку спрос на поездки быстро вырос после отмены всех ограничений на поездки.

EasyJet и British Airways были вынуждены отменить сотни рейсов в прошлом месяце из-за роста заболеваемости персонала и отсутствия многих пилотов и обслуживающего персонала.