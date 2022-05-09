К моменту прибытия посла России к бронзовому солдату подвезли два автобуса с людьми

Полиция установила на кладбище ограждения, чтобы отрегулировать движение людей.

Автомобильное движение по улице Фильтри закрыто. Запретить проезд автомобилей было решено потому, что в прежние годы посещающие Военное кладбище люди парковали машины в неправильных местах, а также пересекали проезжую часть в не предназначенных для этого местах, создавая тем самым опасные ситуации.

Чтобы почтить память близких на место можно приехать на общественном транспорте. На остановке «Вескипости» останавливаются автобусы линий 16 и 17а.

Департамент полиции и погранохраны запретил общественные собрания, которые могут вызвать ненависть, также не разрешено использовать провоцирующую других людей символику. Поминать близких, приносить цветы и свечи по-прежнему разрешено.