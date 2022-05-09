С раннего утра понедельника к бронзовому солдату на Военном кладбище в Талинне несут цветы, памятник постепенно засыпают цветами, пишет Postimees.
К моменту прибытия посла России к бронзовому солдату подвезли два автобуса с людьми
Полиция установила на кладбище ограждения, чтобы отрегулировать движение людей.
Автомобильное движение по улице Фильтри закрыто. Запретить проезд автомобилей было решено потому, что в прежние годы посещающие Военное кладбище люди парковали машины в неправильных местах, а также пересекали проезжую часть в не предназначенных для этого местах, создавая тем самым опасные ситуации.
Чтобы почтить память близких на место можно приехать на общественном транспорте. На остановке «Вескипости» останавливаются автобусы линий 16 и 17а.
Департамент полиции и погранохраны запретил общественные собрания, которые могут вызвать ненависть, также не разрешено использовать провоцирующую других людей символику. Поминать близких, приносить цветы и свечи по-прежнему разрешено.
Руководитель бюро по охране общественного порядка Валдо Пыдер около 11 часов дня сказал Postimees, что сейчас на кладбище прибыл посол России: «Кажется, что с их стороны прибытие посла было в определенном смысле организованно — за пару минут до его прибытия на место приехали два автобуса с людьми». Пыдер добавил, что это медийная операция: «Обычная русская община и около 80-100 человек».