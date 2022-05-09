Пн, 9.05.2022
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К моменту прибытия посла России к бронзовому солдату подвезли два автобуса с людьми

BNS rus.postimees.ee
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К моменту прибытия посла России к бронзовому солдату подвезли два автобуса с людьми
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С раннего утра понедельника к бронзовому солдату на Военном кладбище в Талинне несут цветы, памятник постепенно засыпают цветами, пишет Postimees.

Полиция установила на кладбище ограждения, чтобы отрегулировать движение людей.

Автомобильное движение по улице Фильтри закрыто. Запретить проезд автомобилей было решено потому, что в прежние годы посещающие Военное кладбище люди парковали машины в неправильных местах, а также пересекали проезжую часть в не предназначенных для этого местах, создавая тем самым опасные ситуации.

Чтобы почтить память близких на место можно приехать на общественном транспорте. На остановке «Вескипости» останавливаются автобусы линий 16 и 17а.

Департамент полиции и погранохраны запретил общественные собрания, которые могут вызвать ненависть, также не разрешено использовать провоцирующую других людей символику. Поминать близких, приносить цветы и свечи по-прежнему разрешено.

Руководитель бюро по охране общественного порядка Валдо Пыдер около 11 часов дня сказал Postimees, что сейчас на кладбище прибыл посол России: «Кажется, что с их стороны прибытие посла было в определенном смысле организованно — за пару минут до его прибытия на место приехали два автобуса с людьми». Пыдер добавил, что это медийная операция: «Обычная русская община и около 80-100 человек».

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