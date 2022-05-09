С самого утра нарвитяне начали приходить к общеизвестным местам памяти жертв Второй мировой войны, чтобы возложить цветы и зажечь свечи. Несмотря на ранний час, припарковаться у известного монумента «Танк Т-34» уже было непросто.
9 мая в Нарве: не обошлось без враждебной символики
Молодежи немного, большинство приходящих представители среднего и старшего поколения, а в самой Нарве встречались и те, кто родился в первое послевоенное десятилетие, со знаками отличия за службу в Советской Армии и медалями за труд. Случался и обмен репликами друг с другом, беседы, но все, независимо от политических взглядов и настроения, проявляли терпимость друг к другу, соблюдая порядок. Ни у Стены памяти и Стеллы, расположенных Петровской площади, ни у подножья «Танка Т-34» мы не заметили никаких запрещенных символов, не услышали провокационных выкриков. Однако, совсем без инцидентов не обошлось.
Мужчина, примерно 55 лет, после того, как совершенно спокойно возложил цветы к «танку», благосклонно согласился сказать несколько слов корреспондентам Rus.Postimees на тему 9 мая. Представившись Валентином, он коротко поделился своим видением этой даты и неожиданно продемонстрировал несколько раз большой нагрудный знак распахнув полы куртки. Наряд полиции отреагировал мягким предупреждением, сразу же после того, как было окончено интервью. На уговоры полицейских снять запрещенный символ, мужчина вначале согласился, однако потом изменил линию поведения и проявил агрессию.
9 мая для Валентина, видимо, закончится не только задержанием, но оформлением административной ответственности.