9 мая в Нарве: не обошлось без враждебной символики

Молодежи немного, большинство приходящих представители среднего и старшего поколения, а в самой Нарве встречались и те, кто родился в первое послевоенное десятилетие, со знаками отличия за службу в Советской Армии и медалями за труд. Случался и обмен репликами друг с другом, беседы, но все, независимо от политических взглядов и настроения, проявляли терпимость друг к другу, соблюдая порядок. Ни у Стены памяти и Стеллы, расположенных Петровской площади, ни у подножья «Танка Т-34» мы не заметили никаких запрещенных символов, не услышали провокационных выкриков. Однако, совсем без инцидентов не обошлось.