В Хааберсти вновь состоится день донора

Центр крови Северо-Эстонской региональной больницы вновь организует в районе Хааберсти день донора. Всех желающих сдать кровь ждут предстоящий четверг с 14.30 до 18.00 в дневном центре Хааберсти (Ыйсмяэ-теэ, 24)

По словам старейшины района Хааберсти Олега Сильянова, донорство – это наиболее простая возможность творить добро. «Это не требует от Вас много сил и времени, но дает возможность дать самый ценный дар – спасти чью-то жизнь», - сказал старейшина и пригласил на день донора, потому что каждый донор спасает до трёх жизней.

«Производить кровь промышленным способом невозможно, и поэтому единственным ее источником является добровольный донор. Сдавая кровь, мы можем быть уверены, что в Эстонии будет достаточный запас донорской крови, чтобы спасти жизнь всем нуждающимся», - сказала заведующая отделения центра крови Северо-Эстонской региональной больницы доктор Гульнара Кханирзаева.

Сдать кровь может здоровый, сытый и отдохнувший человек в возрасте от 18 до 60 лет и весом не меньше 50 кг. Вакцинированные от COVID-19, как и вакцинированные от любых других болезней, могут быть донорами, вакцинация не является противопоказанием к сдаче крови. На сдачу крови необходимо взять с собой удостоверяющий личность документ.