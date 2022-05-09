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Тынис Лукас о монументе Раади: этот вздор происходит там последний год!

Юри Саар, Tartu Postimees
Тынис Лукас о монументе Раади: этот вздор происходит там последний год!
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Сегодняшняя публикация председателя Тартуского городского собрания Тыниса Лукаса в социальной сети.
Сегодняшняя публикация председателя Тартуского городского собрания Тыниса Лукаса в социальной сети. Фото: Kuvatõmmis

«Абсурдный памятник в свободной Эстонии и в парке, разрушенного во время войны Музея эстонского народа!» - так написал сегодня в социальной сети председатель Тартуского городского собрания Тынис Лукас («Отечество»). Также он написал, что подобный вздор происходит там в последний раз.

В интервью Tartu Postimees, Лукас подтвердил, что город Тарту проявит инициативу для сноса монумента и переноса останков похороненных там людей. Он добавил, что для этого нужно обратиться в «Госимущество», которое управляет парком, к министру культуры, по распоряжению которого комплекс был взят под охрану государства, и к министру обороны, в компетенции которого находится вопрос воинских захоронений.

Лукас предложил, что похороненные на Раади, которых по некоторым оценкам может быть около 300 человек, можно перезахоронить, например, в военной части кладбища Раади. Останки тех, чьи личности получится установить, можно передать родственникам по эту и ту стороны границы.

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