Тынис Лукас о монументе Раади: этот вздор происходит там последний год!

В интервью Tartu Postimees, Лукас подтвердил, что город Тарту проявит инициативу для сноса монумента и переноса останков похороненных там людей. Он добавил, что для этого нужно обратиться в «Госимущество», которое управляет парком, к министру культуры, по распоряжению которого комплекс был взят под охрану государства, и к министру обороны, в компетенции которого находится вопрос воинских захоронений.