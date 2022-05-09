Для большинства нарвитян 9 мая - это очень важный день, признает в интервью Rus.Postimees мэр Нарвы Катри Райк. По ее словам, в этот день люди вспоминают своих погибших в войне предков, на что они имеют полное право, поскольку мы живем в демократической стране.
ФОТО И ВИДЕО ⟩ Катри Райк: нарвитяне понимают, почему прежняя символика 9 мая больше не приемлема
Отвечая на вопрос, что дата 9 мая значит для нее самой, Райк сказала, что, прежде всего, это красивый весенний день и время хорошей погоды.
"9 мая - это еще и День Европы. Для меня эти две даты похожи в том смысле, что они обе связаны с миром. Европейский союз тоже создали для того, чтобы между европейскими странами не было напряжения... Поэтому для меня это день мира", - отметила мэр.
Она признала, что 9 мая в этом году существенно отличается от предыдущих лет.
"Война в Украине будет оказывать свое влияние еще годы, если не десятилетия, - подчеркнула Райк. - Если еще год назад георгиевская лента была связана со Второй мировой войной, и мы акцептировали разные флаги и разные песни, то после 24 февраля этого года мир сильно изменился: буквы V и Z, флаги Советского союза, Советской Эстонии, непризнанных республик, песня "День Победы", все это теперь имеет совсем другой смысл, поэтому они больше не приемлемы. И я очень рада, что люди в Нарве по большей части это понимают", - добавила она.
Cегодня утром Катри Райк и представители городской управы и городского собрания Нарвы возложили цветы к мемориальным доскам на Петровской площади, а также к обелиску на Братской могиле в районе Нарвского порта.