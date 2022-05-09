ФОТО И ВИДЕО ⟩ Катри Райк: нарвитяне понимают, почему прежняя символика 9 мая больше не приемлема

Отвечая на вопрос, что дата 9 мая значит для нее самой, Райк сказала, что, прежде всего, это красивый весенний день и время хорошей погоды.

"9 мая - это еще и День Европы. Для меня эти две даты похожи в том смысле, что они обе связаны с миром. Европейский союз тоже создали для того, чтобы между европейскими странами не было напряжения... Поэтому для меня это день мира", - отметила мэр.

Она признала, что 9 мая в этом году существенно отличается от предыдущих лет.

"Война в Украине будет оказывать свое влияние еще годы, если не десятилетия, - подчеркнула Райк. - Если еще год назад георгиевская лента была связана со Второй мировой войной, и мы акцептировали разные флаги и разные песни, то после 24 февраля этого года мир сильно изменился: буквы V и Z, флаги Советского союза, Советской Эстонии, непризнанных республик, песня "День Победы", все это теперь имеет совсем другой смысл, поэтому они больше не приемлемы. И я очень рада, что люди в Нарве по большей части это понимают", - добавила она.