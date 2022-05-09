Postimees в Восточной Украине ⟩ Мэр Северодонецка: большинство людей умирает от страха, а не от бомбежек

- Сколько человек еще осталось в Северодонецке? (Поскольку часть Луганской области с 2014 года оккупирована, в том числе и Луганск, ныне Северодонецк является столицей Луганской области – Я. П.)

- Осталось еще около 10 процентов населения. Если до войны в городе проживало 135 000 человек, то сейчас по нашим данным здесь проживает 15 000 человек. Остальные были эвакуированы. До сих пор мы каждый день предлагали автобусы, чтобы люди смогли уехать из города. С каждым днем число людей, желающих эвакуироваться, сокращается. За последние дни их было всего 5-6 человек.

- Какую самую большую проблему для города представляют постоянные бомбардировки российских войск?

- Самая большая проблема заключается в том, что разрушено множество электростанций и высоковольтных линий электропередач. Большая часть города осталась без электричества. Здесь нет мобильной связи. Нет и воды, потому что насосы больше не функционируют [потому что нет электричества, с помощью которого они работают]. В некоторых районах еще доступен газ. Однако удар получил и газопровод, что значит, что в любой момент подача газа может быть прекращена. Починить же его не получится из-за непрекращающихся бомбардировок.

- Насколько большая часть домов в Северодонецке уже пострадала?

- Больше всего пострадали самые северные и новые районы города. Скоро там больше не останется домов, по которым еще не было нанесено ударов. Говоря о целом городе, можно сказать, что примерно 70 процентов домов требуют после бомбежек по меньшей мере капитального ремонта, то есть на данный момент они больше не пригодны для проживания.

Внешне может показаться, что некоторые дома не пострадали, однако это не так. В случае таких домов были нанесены удары по узлам инфраструктуры, поэтому они тоже больше не функционируют.

- Какие части города сейчас находятся под обстрелом?

- Бомбят полукругом. Фактически можно сказать, что город находится под перекрестным огнем. Каждый день наносится несколько сильных ударов, но я полностью уверен, что город удастся защитить.

(В это время в нескольких сотнях метров от места интервью, посреди города, началась стрельба из гранатометов украинской армии. За 30 секунд было произведено 40 выстрелов. «Сейчас будет разумнее всем пойти во внутрь. Разумнее, потому что сейчас может последовать ответный удар российской армии. Следовательно, в этом есть необходимость», - ответил мэр на мой вопрос, почему нужно проводить обстрел посреди города. – Я. П.)

- Как далеко российские войска находятся от города в данный момент?

- Войска еще точно не пересекли границу города, однако они находятся в непосредственной близости от города. Они примерно на расстоянии 1-1,5 километров от города.

Городские власти пытаются запастить всем необходимым для жизни, в свою очередь, они пытаются обеспечить всем необходимым и жителей. Фото: Dmitri Kotjuh

- Как город пытается обеспечить жителей всеми товарами первой необходимости?

- Мы постоянно пытаемся пополнять наши запасы, но они очень быстро распределяются среди жителей. Мы стремимся сделать так, чтобы у нас хватало запасов товаров первой необходимости на два-три дня. Большая проблема заключается в том, что у нас не хватает генераторов для убежищ. Электричества же нет. Хотелось бы их всех снабдить необходимым.

- Сколько в городе убежищ и подвалов, где сейчас прячутся люди?

- У нас есть данные о 160 крупнейших бомбоубежищах, куда мы стабильно отправляем гуманитарную помощь и где в данный момент находится больше всего людей. Пока нам удалось доставить генераторы только в четыре крупных убежища.

- Сколько человек погибло в городе в результате взрывов?

- По официальным данным по всей области умерло около 200 человек. Сколько умерших в городе, я точно не знаю, но важно то, что больше всего людей умирают не от бомбежек, а от стресса и постоянного страха. Умирают и больные с хроническими заболеваниями, которые не получают достаточное количества лекарств и необходимого лечения из-за войны.

От этого умирает очень много пожилых людей. Мы больше не можем хоронить людей на старом кладбище за чертой города. В апреле мы открыли новое кладбище в пределах города. Там уже похоронено более 500 человек.