На Военном кладбище в Таллинне, где по случаю 9 мая сегодня можно видеть намного больше полиции, чем в обычные дни, были замечены стражи порядка в полицейской форме, на спинах у которых написано «DIALOOGI POLITSEI» («Диалоговая полиция»), пишет Postimees.
Кто или что такое диалоговая полиция?
Кто или что такое диалоговая полиция?
По словам руководителя группы «Диалоговой полиции» Келли Мийдо, полицейские группы общаются с людьми, которые приходят в места массового скопления народа и на акции протеста.
«Диалоговые полицейские общаются с людьми и снижают вероятность возникновения недопониманий и конфликтов через активное общение», - объяснила Мийдо задачи своей группы.
Сотрудники группы «Диалоговой полиции» носят обычную полевую форму, на спине которой размещена надпись «DIALOOGI POLITSEI», в остальном форма не отличается от той, которую носят патрульные полицейские.
В Пыхьяской префектуре группу создали в начале этого года. Диалоговая полиция есть и в других странах, например, в Литве, Дании, Швеции и Германии.
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