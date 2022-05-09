Кто или что такое диалоговая полиция?

На Военном кладбище в Таллинне, где по случаю 9 мая сегодня можно видеть намного больше полиции, чем в обычные дни, были замечены стражи порядка в полицейской форме, на спинах у которых написано «DIALOOGI POLITSEI» («Диалоговая полиция»), пишет Postimees.