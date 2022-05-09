В Шанхае, как зовут в народе один из тартуских районов, рядом с новыми социальными домами на улице Тюве есть автостоянка. Приглашая ее осмотреть, представитель местного квартирного товарищества подогрел интерес сообщением, что его знакомые не верят, что подобное вообще возможно в Тарту: большое количество брошенных машин, некоторые вообще без колес, пишет Tartu Postimees.
Одна парковка, семь развалюх, жильцам это надоело
«Жителям не нравится, что здесь стоят убитые колымаги, люди хотят припарковать свои приличные автомобили, но места нет», — сказал Марек Трояновски, представитель квартирного товарищества Ляэне, 11. Он является управляющим КТ в течение восьми месяцев.
«На общем собрании мне дали задание с этим разобраться. Еще предыдущее правление направляло письмо в горуправу. Жильцы соседнего дома, Ляэне, 13, тоже жалуются», — добавил он.
Трояновски сказал, что за восемь месяцев ситуация с автохламом не изменилась. Кому принадлежат эти автомобили, КТ неизвестно. Один из жильцов дома рассказал Трояновски, что одну из этих машин отбуксировали на это место, где она и осталась. Неизвестно, была ли она привезена туда из расположенного в двух шагах гаражного городка на окраине района Яамамыйза.
Сейчас там семь автомобилей
Во всяком случае, в начале прошлой недели на автостоянке красовались семь автомобилей, судя по виду которых можно сказать, что они уже давным-давно не трогались с места: у них нет колес - или колеса спущены, или отвалились важные части автомобиля, или на лобовом стекле и покрышках растет мох.
Поиск в общедоступной базе данных показал, что все эти машины давно не проходили техосмотр, некоторые из них были временно исключены из реестра, но у одной все еще было действующее дорожное страхование. Заодно выяснилось, что эта автостоянка на самом деле не является автостоянкой. Расположена она на земле, принадлежащей городу, и представляет собой так называемую стихийно возникшую парковку.
Урмас Кыргвеэ, специалист Тартуской службы управления дорожным движением, в должностные обязанности которого входит также решение вопросов с брошенными автомобилями, не скрывает, что проблема есть, но решить ее сложно.
Относительно этих автомобилей на улице Ляэне он может подтвердить, что владельцы у всех разные, уведомления отправлены, но неизвестно, как долго эти автомобили стоят на стоянке. При этом возможностей повлиять на ситуацию мало.
«Пока транспортное средство не представляет угрозы для окружающей среды, не мешает другим участникам дорожного движения и не представляет опасности, оснований для прямого принуждения к его перемещению нет. Пойти навстречу или нет — это только решение владельца», — пояснил он.
Проще говоря, не другим указывать владельцу, как должно выглядеть его транспортное средство и должен ли он его использовать. Закон о дорожном движении является основанием для действий должностных лиц, и в данном случае нет основания для вывоза автохлама со стоянки рядом с домом по адресу Ляэне, 11.
Однако, если бы это была частная территория или, например, земля квартирного товарищества, то этим вопросом вообще должен был бы заниматься собственник частной территории.
50 писем-уведомлений
«Город информирует владельцев транспортных средств, неиспользуемых длительное время, о необходимости поиска более подходящих мест для парковки. Общественное пространство города Тарту не подходит для этого из-за ограниченного ресурса парковочных мест и необходимости обслуживания», — пояснил Кыргвеэ.
«Владельцам транспортных средств, которые длительное время стояли в общественном месте возле дома по адресу Ляэне, 11, было отправлено извещение, в котором обращается внимание на транспортное средство и предоставляется владельцу транспортного средства один месяц на то, чтобы припарковать транспортное средство в более подходящем месте или утилизировать», — отметил Кыргвеэ.
Всего город Тарту с начала этого года направил письмо владельцам 50 автомобилей, которые не используются и не имеют техосмотра или дорожной страховки.
Кыргвеэ уточнил, что более чем в половине случаев владелец принимает какие-то меры после получения уведомления, но ситуации бывают разные: может быть так, что сменился владелец автомобиля, но запись в регистр не внесена, а может быть так, что владелец умер и наследники даже не знают о его автомобиле.
Закон о дорожном движении является основанием для действий должностных лиц, и в данном случае нет основания для вывоза автохлама со стоянки рядом с Ляэне, 11
Право принудительно удалять транспортное средство как с территории общего пользования, так и по требованию владельца, с частной дороги, имеют полиция и органы местного самоуправления. Закон о дорожном движении разрешает удаление транспортных средств, которые мешают движению, представляют опасность для окружающей среды или других участников дорожного движения. Как правило, транспортные средства, припаркованные на длительное время, ни для кого не представляют опасности и поэтому нет оснований для принудительного удаления. Однако опасность может возникнуть неожиданно, и автомобиль станет необходимо переместить, что будет означать расходы для владельцы.
Закон изменится
«Исходя из имеющегося опыта, мы всегда рекомендуем при продаже автомобиля во избежание неприятностей информировать Транспортный департамент о его отчуждении», — сказал Кыргвеэ.
Парковка рядом с Ляэне, 11 отнюдь не является исключительным явлением, но, по словам Кыргвеэ, количество заброшенных транспортных средств по сравнению с прошлым годом несколько уменьшилось, так как активно поступают сообщения о проблемных транспортных средствах. Вскоре должна быть принята поправка к закону, позволяющая начать производство против владельца транспортного средства, снятого с учета или не прошедшего техосмотр.