Одна парковка, семь развалюх, жильцам это надоело

«Жителям не нравится, что здесь стоят убитые колымаги, люди хотят припарковать свои приличные автомобили, но места нет», — сказал Марек Трояновски, представитель квартирного товарищества Ляэне, 11. Он является управляющим КТ в течение восьми месяцев.

Марек Трояновски, управляющий квартирным товариществом Ляэне, 11, объясняет, что жители дома хотят парковаться на стоянке, сейчас заполненной автохламом. Фото: Кристьян Теэдема

«На общем собрании мне дали задание с этим разобраться. Еще предыдущее правление направляло письмо в горуправу. Жильцы соседнего дома, Ляэне, 13, тоже жалуются», — добавил он.

Трояновски сказал, что за восемь месяцев ситуация с автохламом не изменилась. Кому принадлежат эти автомобили, КТ неизвестно. Один из жильцов дома рассказал Трояновски, что одну из этих машин отбуксировали на это место, где она и осталась. Неизвестно, была ли она привезена туда из расположенного в двух шагах гаражного городка на окраине района Яамамыйза.

Сейчас там семь автомобилей

Во всяком случае, в начале прошлой недели на автостоянке красовались семь автомобилей, судя по виду которых можно сказать, что они уже давным-давно не трогались с места: у них нет колес - или колеса спущены, или отвалились важные части автомобиля, или на лобовом стекле и покрышках растет мох.

Volkswagen 1991 года, последний техосмотр сделан в 2017 году. Фото: Кристьян Теэдема

Поиск в общедоступной базе данных показал, что все эти машины давно не проходили техосмотр, некоторые из них были временно исключены из реестра, но у одной все еще было действующее дорожное страхование. Заодно выяснилось, что эта автостоянка на самом деле не является автостоянкой. Расположена она на земле, принадлежащей городу, и представляет собой так называемую стихийно возникшую парковку.

Mercedes-Benz 2002 года, в последний раз техосмотр проходил в 2018 году, регистрация в реестре приостановлена ​​в конце прошлого года. Фото: Кристьян Теэдема

Урмас Кыргвеэ, специалист Тартуской службы управления дорожным движением, в должностные обязанности которого входит также решение вопросов с брошенными автомобилями, не скрывает, что проблема есть, но решить ее сложно.

Относительно этих автомобилей на улице Ляэне он может подтвердить, что владельцы у всех разные, уведомления отправлены, но неизвестно, как долго эти автомобили стоят на стоянке. При этом возможностей повлиять на ситуацию мало.

BMW 1998 года, временно снят с учета, последний технический осмотр проводился в 2019 году. Фото: Кристьян Теэдема

«Пока транспортное средство не представляет угрозы для окружающей среды, не мешает другим участникам дорожного движения и не представляет опасности, оснований для прямого принуждения к его перемещению нет. Пойти навстречу или нет — это только решение владельца», — пояснил он.

Проще говоря, не другим указывать владельцу, как должно выглядеть его транспортное средство и должен ли он его использовать. Закон о дорожном движении является основанием для действий должностных лиц, и в данном случае нет основания для вывоза автохлама со стоянки рядом с домом по адресу Ляэне, 11.

Opel 2000 года с действующим дорожным страхованием, последний техосмотр в 2016 году. Фото: Кристьян Теэдема

Однако, если бы это была частная территория или, например, земля квартирного товарищества, то этим вопросом вообще должен был бы заниматься собственник частной территории.

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