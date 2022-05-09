Во Франции трагически погиб спортсмен

31-летний Меафуа выступал во втором дивизионе чемпионата Франции за Монтобан. Накануне его команда одолела Нарбонн (48-40), и Келли вместе с партнерами несколько часов праздновали успех в ночном клубе, сообщает Cope.

Впоследствии, по словам очевидцев, один регбист прыгнул в реку с моста, а другой бросился за ним. Третьего спортсмена, тоже порывавшегося прыгнуть в воду, успели остановить прохожие.

Спасателям удалось помочь 25-летнему Кристоферу Ваотоа, обнаруженному на берегу с сильным переохлаждением.