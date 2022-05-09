Самоанский регбист Келли Меафуа погиб, прыгнув с моста в реку после празднования победы своей команды, сообщает sport24.ua.
Во Франции трагически погиб спортсмен
Во Франции трагически погиб спортсмен
31-летний Меафуа выступал во втором дивизионе чемпионата Франции за Монтобан. Накануне его команда одолела Нарбонн (48-40), и Келли вместе с партнерами несколько часов праздновали успех в ночном клубе, сообщает Cope.
Впоследствии, по словам очевидцев, один регбист прыгнул в реку с моста, а другой бросился за ним. Третьего спортсмена, тоже порывавшегося прыгнуть в воду, успели остановить прохожие.
Спасателям удалось помочь 25-летнему Кристоферу Ваотоа, обнаруженному на берегу с сильным переохлаждением.
Найти же в воде тело Келли Меафуа смогли лишь два часа спустя, и спасти жизнь регбиста уже было невозможно.