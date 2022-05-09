Марко Михкельсон: речь Путина была полна лжи и клише

"Путин оправдал войну на Украине попыткой США и их «сателлитов» поставить под угрозу Россию и ее «исторические территории», такие как Крым. Россия воюет с фашизмом и западной опасностью, считает Путин. Такой мир «зомбированных», конечно, очень опасен, ведь отсутствие контакта с реальностью приводит к хватанию за самые отчаянные решения. В любом случае Путин будет продолжать войну до своей победы.

Интересно, что в этот раз перед мавзолеем Ленина не было ни одного путинского вассала, даже Лукашенко. Российские пропагандисты, которые вели трансляцию с Красной площади, говорили, что победа в Великой Отечественной войне означала и воссоединение исторических территорий России. Что и требовалось доказать. Но сегодня у нас в Эстонии прекрасный и мирный День Европы", - пишет Михкельсон.

