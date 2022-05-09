Курьера Wolt хотят выслать из страны за слишком высокий доход

Мусах жил в Йоэнсуу и работал курьером в службе доставки еды Wolt с 2020 года, после того как закончил магистратуру университета Восточной Финляндии по специальности «‎химия».

Для получения вида на жительство на основании работы необходимо иметь достаточный уровень дохода. В случае Мухаммеда и его семьи после налогов должно оставаться около 2900 евро. Это требование рассчитывается по количеству членов семьи.

В 2021 году заработок мужчины в качестве курьера составил 5632 евро в месяц. По мнению региональных властей, которые давали заключение для выдачи вида на жительство, это было слишком много. В документе значилось, что «‎поддержание такого уровня дохода в длительной перспективе не представляется вероятным». Кроме того, власти выразили предположение, что мужчина работает еще где-то по-черному.

Поскольку курьеры Wolt трудоустроены как индивидуальные предприниматели, мнение региональных властей является принципиальным при вынесении решения о выдаче вида на жительство. Если власти не поддерживают выдачу ВНЖ, Миграционная служба автоматически выносит отрицательное решение.

Региональные власти объясняют свое решение среднестатистическими доходами курьеров Wolt и тем, что фирма сама публично сообщала, что редко кому из курьеров удается зарабатывать больше 4000 евро в месяц.