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Видео ⟩ В Польше российского посла облили красной краской и сорвали флаг с автомобиля

rus.postimees.ee
В Польше российского посла облили красной краской и сорвали флаг с автомобиля
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Посол России в Польше Сергей Андреев.
Посол России в Польше Сергей Андреев. Фото: Radek Pietruszka/Poland Out/EPA/Scanpix

Протестующим против войны в Украине в Польше удалось добраться до посла России и облить его красной краской, пишет Postimees.

Посла России в Польше Сергея Андреева облили сегодня в Варшаве красной краской. Нападение произошло, когда посол с делегацией возлагал венок на расположенном в Варшаве кладбище советских солдат.

О случившемся уже написали российские издания. Ria Novosti отключили звук записи инцидента, чтобы не было слышно, что кричат митингующие, которые скандировали слова «фашисты» и «рашисты».

Чуть позже на место происшествия прибыла и полиция, которая оттеснила нападающих от делегации посольства. Делегация пыталась вернуться к своими автомобилям, но там их ждали другие протестующие, которые сорвали с машины посла российский флаг, сообщил «Укринформ».

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