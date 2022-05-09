Протестующим против войны в Украине в Польше удалось добраться до посла России и облить его красной краской, пишет Postimees.
Видео ⟩ В Польше российского посла облили красной краской и сорвали флаг с автомобиля
Посла России в Польше Сергея Андреева облили сегодня в Варшаве красной краской. Нападение произошло, когда посол с делегацией возлагал венок на расположенном в Варшаве кладбище советских солдат.
The Russian ambassador to Poland was painted red in protest against war in Ukrainepic.twitter.com/4noL7HzvlK— Liveuamap (@Liveuamap) May 9, 2022
https://t.co/2XGFxqB8Vp via @Piotr_Halicki #Ukraine
О случившемся уже написали российские издания. Ria Novosti отключили звук записи инцидента, чтобы не было слышно, что кричат митингующие, которые скандировали слова «фашисты» и «рашисты».
Чуть позже на место происшествия прибыла и полиция, которая оттеснила нападающих от делегации посольства. Делегация пыталась вернуться к своими автомобилям, но там их ждали другие протестующие, которые сорвали с машины посла российский флаг, сообщил «Укринформ».
Russian state-owned media "RIA Novosti" muted the sound, as crowd chanting "fascists, fascists!" to the Russian delegation pic.twitter.com/Md65k5dT4A— Liveuamap (@Liveuamap) May 9, 2022