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Фото ⟩ «Дайте родину мою»: пришедшую к Бронзовому солдату женщину с плакатом доставили в отделение полиции

Мейнхард Пулк
«Дайте родину мою»: пришедшую к Бронзовому солдату женщину с плакатом доставили в отделение полиции
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Женщина с плакатом.
Женщина с плакатом. Фото: Madis Veltman

На Военном кладбище женщина с плакатом эмоционально побеседовала с диалоговой полицией, и после долгого разговора ее доставили в отделение, пишет Postimees.

«Я написала [стихотворение] Сергея Есенина, проверьте», — сказала она полицейским. Она добавила, что в курсе закона и не использовала символику агрессии. «Мой отец был на Ленинградском фронте, освобождал Эстонию», — сказала она в полиции. Кроме того, она упомянула, что давала интервью «Актуальной камере». «Я независимый человек», — сказала она.

На ее плакате написано: «Если крикнет рать святая: "Кинь ты Русь, живи в раю!", Я скажу: "Не надо рая, Дайте родину мою"»

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