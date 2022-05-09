На Военном кладбище женщина с плакатом эмоционально побеседовала с диалоговой полицией, и после долгого разговора ее доставили в отделение, пишет Postimees.
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Фото ⟩ «Дайте родину мою»: пришедшую к Бронзовому солдату женщину с плакатом доставили в отделение полиции
«Дайте родину мою»: пришедшую к Бронзовому солдату женщину с плакатом доставили в отделение полиции
«Я написала [стихотворение] Сергея Есенина, проверьте», — сказала она полицейским. Она добавила, что в курсе закона и не использовала символику агрессии. «Мой отец был на Ленинградском фронте, освобождал Эстонию», — сказала она в полиции. Кроме того, она упомянула, что давала интервью «Актуальной камере». «Я независимый человек», — сказала она.
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