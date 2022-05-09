Фото ⟩ «Дайте родину мою»: пришедшую к Бронзовому солдату женщину с плакатом доставили в отделение полиции

«Я написала [стихотворение] Сергея Есенина, проверьте», — сказала она полицейским. Она добавила, что в курсе закона и не использовала символику агрессии. «Мой отец был на Ленинградском фронте, освобождал Эстонию», — сказала она в полиции. Кроме того, она упомянула, что давала интервью «Актуальной камере». «Я независимый человек», — сказала она.