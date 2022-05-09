Пн, 9.05.2022
Погода
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
UKR
ENG
Otsing

Полиция ищет человека, нарисовавшего российский флаг на центральной площади города

Йенс Раавик
Полиция ищет человека, нарисовавшего российский флаг на центральной площади города
Facebook LinkedIn OK Twitter
Comments
Рисунок на асфальте в Калласте.
Рисунок на асфальте в Калласте. Фото: Peeter Kiuru

В ночь на 9 мая полиция обнаружила, что на центральной площади города Калласте на асфальте был нарисован флаг Российской Федерации и написан текст на русском языке. Волостная управа отмыла асфальт, но полиция до сих пор ищет автора провокационного и незаконного стрит-арта, пишет Tartu Postimees.

Сегодня в 00:15 вице-старейшина волости Пейпсияэре Пеэтер Киуру, проснулся от телефонного звонка полицейского, который сообщил ему, что на центральной площади Калласте появился рисунок, нанесенный аэрозольной краской.

«Ночью на асфальте перед бывшим профтехучилищем в Калласте появился российский флаг и текст на русском языке», — сказал Киуру. Вице-старейшина сам выехал на место и для начала накрыл рисунок скатертью.

Он добавил, что удаление краски пришлось заказывать у частной компании, поскольку у волости нет ресурсов, чтобы сделать это. Провокационный рисунок был устранен еще в семь часов утра и обошелся муниципалитету в 96 евро.

«Мы зафиксировали место происшествия и связались с соответствующим должностным лицом волости. — сказал глава службы производств Тартуского отделения полиции Тимо Рейнталь. — Утром уже самоуправление заказало уборку». Хотя муниципалитет еще не подал заявление в полицию, полиция начала выяснять подробности инцидента и устанавливать личность виновного.

Рисунок на асфальте в Калласте.
Рисунок на асфальте в Калласте. Фото: Peeter Kiuru

Рядом с флагом восточных соседей был написан текст «Ахмат сила!» - лозунг, который используют кадыровцы.

«В нашем публичном пространстве нет места, чтобы выражать свои настроения таким образом. Есть много законных и цивилизованных способов выразить свое мнение, но малевать такие символы и фразы в публичном пространстве — это точно не подходящий способ для этого», — пояснил Рейнталь.

Он отметил, что, таким образом, было совершено правонарушение и что такое деяние наказывается штрафом в размере до 1200 евро или арестом на срок до 30 суток.

Ключевые слова
Наверх