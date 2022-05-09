Полиция ищет человека, нарисовавшего российский флаг на центральной площади города

Сегодня в 00:15 вице-старейшина волости Пейпсияэре Пеэтер Киуру, проснулся от телефонного звонка полицейского, который сообщил ему, что на центральной площади Калласте появился рисунок, нанесенный аэрозольной краской.

«Ночью на асфальте перед бывшим профтехучилищем в Калласте появился российский флаг и текст на русском языке», — сказал Киуру. Вице-старейшина сам выехал на место и для начала накрыл рисунок скатертью.

Он добавил, что удаление краски пришлось заказывать у частной компании, поскольку у волости нет ресурсов, чтобы сделать это. Провокационный рисунок был устранен еще в семь часов утра и обошелся муниципалитету в 96 евро.

«Мы зафиксировали место происшествия и связались с соответствующим должностным лицом волости. — сказал глава службы производств Тартуского отделения полиции Тимо Рейнталь. — Утром уже самоуправление заказало уборку». Хотя муниципалитет еще не подал заявление в полицию, полиция начала выяснять подробности инцидента и устанавливать личность виновного.

Рисунок на асфальте в Калласте. Фото: Peeter Kiuru

Рядом с флагом восточных соседей был написан текст «Ахмат сила!» - лозунг, который используют кадыровцы.

«В нашем публичном пространстве нет места, чтобы выражать свои настроения таким образом. Есть много законных и цивилизованных способов выразить свое мнение, но малевать такие символы и фразы в публичном пространстве — это точно не подходящий способ для этого», — пояснил Рейнталь.