В связи с концертом Дня Европы движение на бульваре Рявала будет перекрыто

Временно изменятся маршруты автобусов № 3, 15, 16, 17, 17А, 23, 31, 42, 54, 56, 67 и 68 и троллейбусов № 1 и 3, будут временно закрыты отрезки улиц Лембиту и Лаутери между бульваром Рявала и улицей Каука.

В связи с временной реорганизацией дорожного движения и изменением маршрутов общественного транспорта горожанам, передвигающимся в центре города, рекомендуется запастись временем.

Автобус № 3 будет следовать от улицы Лайкмаа до ул. Лийвалайа и в обратном направлении через бульвар Рявала.

Автобус № 15 будет следовать от ТЦ «Виру» до бульвара Рявала по Нарвскому шоссе и улице Лайкмаа, а с бульвара Рявала в направлении ТЦ «Виру» – по улице Лайкмаа.

В направлении Таллинн-Вяйке автобус № 16 будет следовать от площади Вабадузе до улицы Лийвалайа через бульвар Эстония, улицу Лайкмаа, бульвар Рявала и улицу Лийвалайа, а в направлении Вяйке-Ыйсмяэ – с улицы Лийвалайа до площади Вабадузе через бульвар Рявала, ул. Лайкмаа, Гонсиори и бульвар Эстония.

Автобусы № 17, 17А и 23 в направлении автовокзала после остановки «Вабадузе вяльяк» будут поворачивать с Каарли-пуйестеэ на Пярнуское шоссе, и затем – на ул. Лийвалайа и Юхкентали. В направлении Кадака автобусы № 17, 17А и 23 будут следовать от улицы Юхкентали до площади Вабадузе через улицы Лийвалайа, бульвар Рявала, ул. Каубамая и бульвар Эстония.

Временная конечная остановка автобусов № 31 и 56 в центре города - «Эстония», где обычно останавливаются автобусы № 24А.

Автобус № 42 и троллейбусы № 1 и 3 будут следовать от Каубамая до площади Вабадузе через улицу Каубамая, бульвар Рявала, улицы Лайкмаа и Гонсиори, и бульвар Эстония.

Временная конечная остановка автобуса № 54 в центре города – «Каубамая» (остановка автобуса № 23 со стороны Каубамая). В направлении центра города автобусы будут следовать до остановки «Каубамая» через улицу Лийвалайя, бульвар Рявала и улицу Каубамая. В направлении Курина автобусы будут следовать с остановки «Каубамая» до улицы Юхкентали через улицу Каубамая, бульвар Эстония, улицу Георга Отса, Пярнуское шоссе и улицу Лийвалайа.

Временная конечная остановка автобусов № 67 и 68 в центре города - «Эстония», где обычно останавливается автобус № 24A. В направлении бульвара Эстония автобусы будут следовать с улицы Гонсиори до временной конечной остановки и обратно через бульвар Эстония.

Во время объезда автобусы будут останавливаться на всех остановках маршрута, за исключением линий № 17, 17А, 23 и 54, которые не будут останавливаться на остановке «Космос» на Пярнуском шоссе.

Подробная информация на сайте https://transport.tallinn.ee/.

Движение будет закрыто в зоне, обозначенной на схеме коричневым и красным цветом. Фото: Карта.