Райво Варе ⟩ Блеклая речь и cтарый танк не предвещают перемен

Принимавший парад министр обороны Шойгу продемонстрировал, что промежуточные слухи о его отставке не соответствуют действительности. Министр ехал по площади, стоя в новеньком российском лимузине Aurus, похожем на новый «Роллс-Ройс» и приветствовал выстроившихся в шеренгу солдат из разных подразделений. Затем он поднялся на трибуну и начал рапортовать Путину. Тот, в свою очередь, произнес речь, ставшую в мире объектом различных предположений. Причиной этого были ожидания, что именно в этой речи он объявит Украине или даже всему демократическому миру войну.

Тем не менее, объявления войны не последовало. Вместо этого последовало вопиющее обвинение Запада в том, что он благоволит нацизму и располагает всё ближе к России военную инфраструктуру агрессора, нарушая этим интересы безопасности РФ. При этом Запад якобы хочет захватить исконные земли России, такие как Крым и Донбасс. Он также сказал, что идут бои, в которых народная милиция Донбасса самоотверженно сражается рука об руку с Вооруженными силами России за свободу своей страны, чтя память погибших в Великой Отечественной войне. Западных же варваров следует наказать и бороться с вновь очнувшимся нацизмом. Путин часто использовал и слово «товарищи», причем не только в адрес армейцев, что обычно, но и в более широком смысле. Это напомнило одно из обращений Сталина к народу летом 1941 года, где он использовал необычное обращение «братья и сестры».