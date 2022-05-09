Только в этом году праздник в России, получивший наибольшую важность в 1995 году – годовщина победы в Великой Отечественной войне, - становится по-настоящему значимым, в первую очередь из-за парада на Красной площади и произнесенной там речи, сообщает обозреватель мероприятия Райво Варе.
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Райво Варе ⟩ Блеклая речь и cтарый танк не предвещают перемен
Блеклая речь и cтарый танк не предвещают перемен
Принимавший парад министр обороны Шойгу продемонстрировал, что промежуточные слухи о его отставке не соответствуют действительности. Министр ехал по площади, стоя в новеньком российском лимузине Aurus, похожем на новый «Роллс-Ройс» и приветствовал выстроившихся в шеренгу солдат из разных подразделений. Затем он поднялся на трибуну и начал рапортовать Путину. Тот, в свою очередь, произнес речь, ставшую в мире объектом различных предположений. Причиной этого были ожидания, что именно в этой речи он объявит Украине или даже всему демократическому миру войну.
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