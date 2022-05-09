ГАЛЕРЕЯ ⟩ Центр инфосистем здравоохранения и благосостояния открыл новый офис в Таллинне

По словам директора учреждения Маргуса Арма, причин для переезда было несколько. «Различные жизненно важные IT-решения для 1,3 млн жителей Эстонии сегодня в TEHIK разрабатывают около 200 человек , которым просто не хватало места в старом здании», — сказал Арм. За пять лет работы TEHIK каждый год рос по количеству сотрудников примерно на четверть и продолжит расти в этом году.

По словам Маргуса Арма, умные инфотехнологические решения являются неотъемлемой частью современного общества, и эстоноземельцы становятся все более требовательными к ним. «Конечно, предварительным условием для нового офиса было то, что он будет соответствовать всем современным условиям работы, и мы сможем предложить своим работникам такие же возможности, как и частный сектор, с которым мы, несомненно, конкурируем как с точки зрения рабочей силы, так и с точки зрения льгот», — сказал Арм.

Открывшееся вместо прежнего офисного здания площадью 1300 м2 на улице Уус-Татари новое, недавно отремонтированное помещение TEHIK по адресу Пярнуское шоссе, 132 имеет три этажа и нетто-площадь почти 3000 м2. Кроме того, созданы возможности для уже ставшей нормой гибридной работы; учтены принципы эргономичной рабочей среды. В доме много конференц-залов и просторная зона отдыха, 3,5-метровые потолки, исторические стены из известняка и сотни пышных растений. Это энергоэффективное здание со 117 солнечными панелями на крыше. Дизайн интерьера помещений разработан бюро интерьерной архитектуры LÄVI.

По словам Тармо Рооза, генерального директора Mapri Ehitus, застройщика здания, стоимость ремонтных работ составила почти 3 миллиона евро. «Это здание с достойной историей, в котором располагались кожевенная промышленность, текстильная фабрика и типография. В сотрудничестве с заказчиком мы уже привнесли в этот дом совершенно новое дыхание, теперь инновации видны здесь со всех сторон», — сказал Тармо Рооз.

Поиски нового здания TEHIK начались в сентябре 2019 года, когда были тщательно изучены предлагаемые на рынке площади для сдачи в аренду. Обращались и к Riigi Kinnisvara AS, чтобы убедиться, что все предложения учтены и найдено наилучшее решение с точки зрения использования ресурсов.