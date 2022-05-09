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Эстонская дзюдоистка завоевала на этапе Кубка Европы бронзовую медаль

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Эстонская дзюдоистка завоевала на этапе Кубка Европы бронзовую медаль
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Валерия Ушанова (синий пояс) на подиуме.
Валерия Ушанова (синий пояс) на подиуме. Фото: Георгиана Згорчеа, EJU

На состоявшемся на минувших выходных в Румынии этапе Кубка Европы для кадетов эстонская дзюдоистка Валерия Ушанова завоевала бронзовую медаль. Андрис Орг в весовой категории до 81 кг дошел до четвертьфинала.

Всего на соревнованиях, проходивших в Бухаресте, принимало участие 348 спортсменов из 25 стран.

Из эстонцев лучший результат показала воспитанница кохтла-ярвеского клуба «Калев» Валерия Ушанова, она выступала в весовой категории до 70 кг. Против Ушановой вышла украинская спортсменка Карина Винчук. Ушанова одолела равную по силам соперницу на четвертой минуте дополнительного времени. В следующей стрече наша дзюдоистка проиграла Софии Пажице (Босния и Герцеговина), но сумела пройти в следующий тур. Там она уверенно одолела румынку Раису Коман. В напряженном бою за бронзу Валерия Ушанова сумела победить француженку Сесиль Лу Нлембе.

В первую десятку и четвертьфинал на этапе Кубка Европы попал Андрис Орг, который соревновался в весовой категории до 81 кг. В первом туре он победил финна Алекса Хукканена, а затем румына Себастьяна Медре. В четвертьфинале Андрис потерпел поражение от Игоря Цуркана (Украина) и Геннадия Чижевского (Молдова). Последний завоевал на турнире бронзовую медаль. Орг занял в своей весовой категории 9-е место.

Эстонию представляли пять кадетов в возрасте от 15 до 17 лет.

С результатами соревнований можно ознакомиться здесь

https://live.ijf.org/cont_cup_cad_rou2022/brackets

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