Галерея ⟩ Во дворе Дома Стенбока отмечается День Европы

День Европы отмечается традиционными мероприятиями по всей Эстонии, подняты флаги Эстонии и Европейского Союза.

«Это день, когда Декларация Роберта Шумана заложила основы для Европы, которая действует до сих пор и ознаменовала начало пути Европейского Союза», — пояснил госсекретарь Таймар Петеркоп.

Подняв в этот день эстонский флаг, мы демонстрируем наше единодушие и непоколебимое стремление сохранить мир в Европе, отметил он.

«Агрессия Кремля против Украины изменила наши представления о мире, показав, что мир — это не нечто само собой разумеющееся. Мы должны сделать все, что в наших силах, чтобы сохранить мир в наших семьях, в наших сообществах, во всей Эстонии. Наше единство — наша сила», — добавил госсекретарь.

Двор Дома Стенбока открыт для посещения в понедельник с 14 до 17 часов. Можно принять участие в викторине о Европейском Союзе, посмотреть подготовленную Таллиннской центральной библиотекой книжную выставку. Премьер-министр Кая Каллас пригласила всех 18-летних на совместную фотосессию, посвященную 18-й годовщине вступления Эстонии в Европейский Союз.