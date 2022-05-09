ВИДЕО ⟩ "Я плачу и звоню в Россию с вопросом, зачем Путин это делает". Беседы с людьми у Бронзового солдата

Репортеры Postimees, находящиеся на месте и наблюдающие за обстановкой, побеседовали с пришедшими к памятнику людьми, чтобы выяснить, как они отмечают этот день в связи со сложившейся ситуацией, и что думают о происходящем в Украине.

- Почему вы сегодня здесь?

Михаил: Потому что мой дедушка воевал, и я всегда буду поддерживать Советский Союз, который обеспечил нам сегодняшний мир.

Виктор: Потому что у меня два дяди погибли, и отец воевал.

Александр: Я сын солдата, из поколения которого с войны вернулось только два-три процента. Я благодарен тому поколению. Я благодарен всем тем, кто отдал свою жизнь.

- Что вы думаете о войне в Украине?

Михаил: Братские народы, и мне очень больно, что они воюют между собой. Славяне – братские народы.

Виктор: Давайте про Украину в этот день не будем говорить. В следующий раз когда-нибудь.

Игорь: Я поддерживаю. Я не фанат Путина, но я понимаю ситуацию - что произошло. Другой возможности просто не было.

Александр: Это вопрос сложный, и это вопрос, который решают только Россия и Украина. Это никого не касается. Надо знать откуда растут ноги.

Екатерина: Я ни одной женщины на Земле не видела, кому нравилась бы война. Я все время плачу и звоню в Россию с вопросом, зачем Путин это делает! Неужели они ему голову оторвать не могут?

- Некоторые здесь говорили, что этот вопрос провокационный. Почему так считают?

Михаил: Честно говоря, я не хотел бы об этом что-то говорить. Я пришел отдать дань памяти павшим советским войнам и не хочу высказываться по поводу провокационных вопросов с Украиной. Вот такой организации 9 мая у нас никогда не было – ни там не подъехать, ни тут. Я вообще удивляюсь.

- Что вы думаете о запрете различной символики, в том числе и георгиевской ленточки?

Александр: С каждым годом она приобретает все большее и большее значение. И не только среди русских. Этот запрет вызывает негатив.

Екатерина: Запрещена – значит запрещена. Я в политике очень слабо разбираюсь.

В первой половине дня на Военном кладбище было несколько случаев использования запрещенной символики, в частности георгиевской ленточки. Как правило, дело ограничивалось просьбой полицейских прекратить демонстрацию символики. В одном случае нарушителя проводили для установления личности.