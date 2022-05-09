Вступил в силу обвинительный приговор человеку, сбившему на автомобиле полицейских

Криминальная коллегия госсуда частично аннулировала решение Таллиннского окружного суда и Харьюского уездного суда по одному эпизоду, но это решение не меняет объем обвинения.

В ноябре прошлого года Таллиннский окружной суд оставил в силе приговор 26-летнему Даниилу Саушкину, вынесенный Харьюским уездным судом.

В декабре прошлого года уездный суд приговорил Саушкина к одному году и шести месяцам тюрьмы за наркопреступление и к восьми годам и шести месяцам — за причинение тяжкого вреда здоровью. Совокупный срок наказания составляет 10 лет.

Хотя Пыхьяская окружная прокуратура обвинила наехавшего на полицейских мужчину в попытке убийства, суд решил, что намерение Саушкина убить полицейских не доказано, и поэтому переквалифицировал вину.

При вступлении приговора в силу срок наказания будет отсчитываться от его задержания 19 февраля 2020 года.

На начавшемся осенью прошлого года процессе Саушкин признал свою вину в наркопреступлении, но отрицал свою вину в попытке убийства.

Согласно предъявленному прокуратурой обвинению, 19 февраля 2020 года Саушкин передавал покупателю кокаин на парковке центра Kärberi на улице Кярбери в таллиннском районе Ласнамяэ. Узнавшие о сделке полицейские приступили к задержанию, но он попытался уехать с места преступления.

По оценке прокуратуры, доказано, что Саушкин увидел стоявших перед его автомобилем полицейских и вместо того, чтобы остановиться и подчиниться их распоряжениям, наехал на них.

«Обвиняемый должен был понимать, что его поступки повлекут за собой крайне тяжкие последствия. Поэтому прокуратура считает, что умышленный наезд на человека на автомобиле и решение переехать через него следует рассматривать в качестве попытки убийства. В качестве отягчающего обстоятельства молодой человек попытался скрыться с места преступления, чтобы скрыть свой проступок, то есть избежать задержания с крупной партией наркотического вещества, поэтому ему предъявили обвинение в попытке убийства», - сообщила ранее прокурор Наталья Мийлвеэ.