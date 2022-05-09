Видео ⟩ Жители Нарвы о 9 мая и войне в Украине: «Мы хотим мира, где бы мы ни жили»

- Что для вас 9 мая?

Валентин: День победы. Мы победили фашизм. Россия победила Гитлера. У меня четыре дяди и два деда воевали всю войну, и все вернулись.

Людмила: Это память о Великой отечественной войне. Память о людях, которые пережили войну, выжили, победили. Для нас это очень важно…

Ольга: Для меня 9 мая - это память о моих дедах, прадедах.

- Изменилось ли традиция отмечать эту дату?

Руслан: Нет. Ничего не изменилось. Все то же самое каждый год. Все одинаково - цветы принесли, вечером помянем своих дедов и прадедов, ничего не меняется в том, как ты чтишь память.

Александр: Мы старые люди. У нас традиции. Для нас как был День Победы, так и остался… Ну, раньше проще было, мы общались. Сейчас сложнее. Но праздник – День Победы, каков был – таков и есть.

- Связана ли Вторая Мировая война с нынешней войной в Украине?

Ольга: Нет. Эта война не связана с Отечественной. Это другая война. Мы хотим мира, где бы мы ни жили. Мы хотим, чтоб наши дети и внуки видели мирное небо, без насилия и войн. Очень жалко, что гибнут люди.