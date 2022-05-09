Представители русскоязычной общины несли сегодня красные цветы к памятнику на Старом кладбище в честь 77-ой годовщины окончания войны, пишет Pärnu Postimees.
В Пярну 9 мая проходит под пристальным взглядом полиции
К подножию памятника клали цветы - главным образом, красные гвоздики, розы и тюльпаны - и зажигали свечи.
Люди, собиравшиеся на кладбище, включали на мобильных телефонах музыку и разговаривали между собой. На месте работали полицейские патрули, которые следили за тем, чтобы не использовалась запрещенная символика. Обстановка была спокойная и ненависть никто не разжигал.
Полиция будет следить за тем, чтобы поддерживающих или оправдывающих агрессию символов не использовали, не произносили никаких речей и не слушали запрещенную музыку до завтрашнего дня, то есть до 10 мая. Но это не означает, что запрещено поминать погибших во Второй Мировой войне. «Запрещена любая символика агрессора и плакаты», - отметил префект Ляэнеской префектуры Кайдо Кыплас.
Под запрещенную символику подпадают флаги Советского Союза или Российской Федерации, георгиевские ленточки, буква Z, а также форма СССР и времен Второй мировой войны.
Россия празднует 9 мая победу над нацистской Германией. Западные страны празднуют это события 8 мая.
Сегодня в Эстонии государственные флаги вывешены в честь Дня Европы, в который отмечается событие, когда министр иностранных дел Франции провозгласил декларацию, в которой провозгласил создание совместного франко-немецкого департамента по производству угля и железа, из которого позже развился Европейский союз.