В Пярну 9 мая проходит под пристальным взглядом полиции

К подножию памятника клали цветы - главным образом, красные гвоздики, розы и тюльпаны - и зажигали свечи.

Люди, собиравшиеся на кладбище, включали на мобильных телефонах музыку и разговаривали между собой. На месте работали полицейские патрули, которые следили за тем, чтобы не использовалась запрещенная символика. Обстановка была спокойная и ненависть никто не разжигал.

Полиция будет следить за тем, чтобы поддерживающих или оправдывающих агрессию символов не использовали, не произносили никаких речей и не слушали запрещенную музыку до завтрашнего дня, то есть до 10 мая. Но это не означает, что запрещено поминать погибших во Второй Мировой войне. «Запрещена любая символика агрессора и плакаты», - отметил префект Ляэнеской префектуры Кайдо Кыплас.

Под запрещенную символику подпадают флаги Советского Союза или Российской Федерации, георгиевские ленточки, буква Z, а также форма СССР и времен Второй мировой войны.

Россия празднует 9 мая победу над нацистской Германией. Западные страны празднуют это события 8 мая.