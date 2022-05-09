ВОСПОМИНАНИЕ ⟩ "Если бы он был жив, он не рвался бы на парады с георгиевской ленточкой и медалями"

Глава семейства в капитанском звании чудом уцелел в сталинградской бойне, его хрупкая и почти прозрачная от малокровия жена пережила блокаду Ленинграда. До войны она работала учительницей в том же городе. Когда она начинала готовить еду у нас на кухне, вежливо спрашивала: «Можно мне поставить и нашу кастрюльку с супом на плиту?»

В то время я был десятилетним мальчишкой, и знал по-русски только отдельные слова. В послевоенные 50-е годы сельчане интенсивно общались между собой. Как-то раз к нам зашли соседи, которые говорили по-русски. Конечно, они хотели знать, «как там было в Сталинграде на самом деле». Наш капитан оказался несловоохотливым, и сказал, что вообще не хочет говорить о войне. Сквозь зубы и даже гневно он процедил, что это была не война, а мясорубка, куда людей бросали бессмысленно и без разумного плана.

В бане я увидел, как он выглядит без одежды. По груди бежали перекрещивающиеся шрамы от ран и не было здоровой, естественной кожи без шрамов ни на груди, ни на спине. По-видимому, потерял он и способность когда-либо стать отцом.

Наш сон часто нарушали стоны, доносящиеся сквозь стену. Никогда нам не довелось узнать, были ли они вызваны болью в старых ранах или тревожными снами.