Во второй половине дня в понедельник в Кохтла-Ярве в Ида-Вирумаа при пожаре погибла 65-летняя женщина.
В Ида-Вирумаа при пожаре погибла 65-летняя женщина
В Ида-Вирумаа при пожаре погибла 65-летняя женщина
В 14.29 в центр тревоги поступило сообщение, что на улице Олеви горит многоквартирный дом. Прибывшие на место спасатели узнали, что в квартире может находиться человек, и приступили к поискам пострадавшего. В 14.41 из дома вынесли тело 65-летней женщины.
Пожар локализовали к 15.05. Огонь охватил ориентировочно восемь квадратных метров. Остальных жильцов дома эвакуировали во двор, соседние квартиры были вне опасности.
Причины и обстоятельства пожара выяснят в ходе дальнейшего расследования.
С начала года при пожарах погибли 19 человек, в том числе двое в Ида-Вирумаа.
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