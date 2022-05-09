В Ида-Вирумаа при пожаре погибла 65-летняя женщина

В 14.29 в центр тревоги поступило сообщение, что на улице Олеви горит многоквартирный дом. Прибывшие на место спасатели узнали, что в квартире может находиться человек, и приступили к поискам пострадавшего. В 14.41 из дома вынесли тело 65-летней женщины.