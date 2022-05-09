«Владимир Путин превратился в жалкого диктатора и параноика»: сотрудники Lenta.ru опубликовали на сайте антивоенные заметки

Эти и другие материалы - всего их было порядка 20 - сопровождались подписью "Этот материал не согласован с руководством, а за его публикацию Администрация президента раздаст изданию звездюлей". Исправления были внесены в том числе в уже опубликованные заметки. Все они были удалены с сайте издания, но сохранились в архивах, пишет DW.

Сотрудники https://t.co/hauiSyS0Ye вывели на главную страницу сайта антивоенные заметки.



«СРОЧНО ДЕЛАЙ СКРИН, пока не удалили», — сказано в начале публикаций.https://t.co/aKHdFkN7Gg pic.twitter.com/frWhHurARx — Холод (@holodmedia) May 9, 2022

По словам руководителя отделов "Экономика" и "Среда обитания" онлайн-издания Егора Полякова и редактора Александры Мирошниковой, именно они стоят за публикацией антиправительственных статей. "Что это было? Ровно то, как это и выглядит. Это никакой не "взлом хакеров", это наше осознанное решение, которое было принято относительно давно, но реализовать его быстро не получалось", - рассказали журналисты изданиям The Insiderи "Медиазона".

Опубликовавших заметки сотрудников уволили

Главным своим мотивом журналисты назвали совесть. "Я понимаю, что российское медиапространство уже давно поделено на сегменты "рукопожатности" и "Лента" туда не входит, но лично я знаю много хороших и достойных людей, которые работают в нерукопожатных СМИ, поэтому призываю потенциальных критиков в профессиональной и не только среде не забывать про гуманизм и не вешать ярлыки сразу на всех", - заявил Егор Поляков.

Журналист рассказал, что они с Александрой Мирошниковой отобрали около 40-45 ключевых фактов, которые российские СМИ начали замалчивать после начала войны, расписали их максимально подробно и опубликовали. "Со мной уже побеседовали, полагаю, что можно говорить о том, что мы в "Ленте" более не работаем", - добавил Поляков. Журналисты сообщили, что находятся не в России.

Издание Lenta.ru входит в "пул" из 15 СМИ, которые Кремль считает допустимыми для формирования новостной повестки - наряду с "Российской газетой", ТАСС, "Интерфаксом" и другими изданиями, писала "Медуза" со ссылкой на источники в расследовании о работе агрегатора новостей "Яндекс.Новости".

Антивоенные выступления в прокремлевских СМИ

С начала российского вторжения в Украину многие сотрудники прокремлевских изданий уволились в знак протеста. Издание "Агентство" писало со ссылкой на бывших сотрудников RT, что "увольнений было так много, что иногда в отдел кадров за трудовыми книжками даже образовывались небольшие очереди". По данным "Агентства", в марте из RT увольнялись "десятками в день".

В марте стало известно об увольнении с НТВ телеведущих Лилии Гильдеевой и Вадима Глускера. С "Первого канала" уволилась журналистка Жанна Агалакова, которая работала специальным корреспондентом в Париже. "Думаю, причина очевидна", - прокомментировала свой уход Агалакова.