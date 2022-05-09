На позапрошлой неделе жители волости Тюри нашли восемь былых аистов, которые погибли от руки людей. По словам сотрудников прокуратуры, в качестве подозреваемых пока никто не задержан, сообщает Postimees.
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По данным прокуратуры, убийца аистов до сих пор не найден
По данным прокуратуры, убийца аистов до сих пор не найден
Пресс-секретарь Лыунаской окружной прокуратуры Каури Синкевичюс в понедельник сказала, что возбуждено уголовное дело с целью выяснить, кто, когда именно и с помощью какого оружия совершил преступление. Тип оружия поможет выяснить экспертиза, однако сейчас еще ее результатов нет. Не задержано еще ни одного подозреваемого.
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