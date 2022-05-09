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По данным прокуратуры, убийца аистов до сих пор не найден

Тарво Мадсен
По данным прокуратуры, убийца аистов до сих пор не найден
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Спасатели, сотрудники полиции, специалисты по окружающей среде и волонтеры из Эстонского союза дикой природы ходили фиксировать ситуацию на месте происшествия в волости Тюри.
Спасатели, сотрудники полиции, специалисты по окружающей среде и волонтеры из Эстонского союза дикой природы ходили фиксировать ситуацию на месте происшествия в волости Тюри. Фото: Anne Põder

На позапрошлой неделе жители волости Тюри нашли восемь былых аистов, которые погибли от руки людей. По словам сотрудников прокуратуры, в качестве подозреваемых пока никто не задержан, сообщает Postimees.

Пресс-секретарь Лыунаской окружной прокуратуры Каури Синкевичюс в понедельник сказала, что возбуждено уголовное дело с целью выяснить, кто, когда именно и с помощью какого оружия совершил преступление. Тип оружия поможет выяснить экспертиза, однако сейчас еще ее результатов нет. Не задержано еще ни одного подозреваемого.

Синкевичюс заявила, что сейчас еще прокуратура не может разглашать следственные гипотезы или информацию, дошедшую до правоохранительных органов. Она говорит, что это может помешать установлению истины. Уголовное дело возбуждено по статье, которая рассматривает несоблюдение требований по охране охраняемых природных объектов. После вынесения приговора суд сможет наложить на виновного штраф или лишить его свободы на срок до пяти лет.

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