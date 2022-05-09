9 мая – день мира и единства в Европейском Союзе. По этому случаю в понедельник перед зданием Министерства иностранных дел состоялся бесплатный концерт с участием nublu, Gameboy Tetris, «Свята Ватра», Руте Трочинский и Metsatöll.
Прямая трансляция ⟩ День Европы завершился концертом перед зданием Министерства иностранных дел
День Европы завершился концертом перед зданием Министерства иностранных дел
Концерт организован Министерством иностранных дел, государственной канцелярией, городом Таллинном и представительством Европейской Комиссии в Эстонии. По случаю Дня Европы, 9 мая, по всей Эстонии проходят мероприятия. Программа мероприятий доступна на сайте www.euroopapäev.ee
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