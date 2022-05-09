Прямая трансляция ⟩ День Европы завершится концертом перед зданием Министерства иностранных дел

На концерте будут открыты телефоны для пожертвований в поддержку Украины. Сделать пожертвования можно трем некоммерческим организациям: Mondo, Pagulasabi и Slava Ukraini. К концу апреля жители Эстонии отправили в Украину гуманитарную помощь на сумму более 15 миллионов евро, что является ярким примером единства эстонцев и европейцев.