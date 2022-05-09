9 мая – день мира и единства в Европейском Союзе. По этому случаю в понедельник перед зданием Министерства иностранных дел в 20 часов начнется бесплатный концерт с участием nublu, Gameboy Tetris, «Свята Ватра», Руте Трочинский и Metsatöll.
Прямая трансляция ⟩ День Европы завершится концертом перед зданием Министерства иностранных дел
День Европы завершится концертом перед зданием Министерства иностранных дел
На концерте будут открыты телефоны для пожертвований в поддержку Украины. Сделать пожертвования можно трем некоммерческим организациям: Mondo, Pagulasabi и Slava Ukraini. К концу апреля жители Эстонии отправили в Украину гуманитарную помощь на сумму более 15 миллионов евро, что является ярким примером единства эстонцев и европейцев.
Прямую трансляцию концерта можно будет смотреть здесь:
Концерт организован Министерством иностранных дел, государственной канцелярией, городом Таллинном и представительством Европейской Комиссии в Эстонии. По случаю Дня Европы, 9 мая, по всей Эстонии проходят мероприятия. Программа мероприятий доступна на сайте www.euroopapäev.ee
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