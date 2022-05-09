Полиция просит помощи в поисках 23-летней Керлин, которая вчера, 8 мая, ушла из дома в Ласнамяэ и не вернулась.
Полиция: пропавшая в Таллинне 23-летняя девушка найдена
Полиция: пропавшая в Таллинне 23-летняя девушка найдена
Близкие не могли связаться с ней с утра 8 мая, когда Керлин ушла из дома в Ласнамяэ. Ее мобильный телефон был выключен. По состоянию здоровья Керлин могла нуждаться в медицинской помощи и ее жизнь и здоровье могли быть в опасности.
Вечером 9 мая пресс-служба полиции сообщила, что Керлин найдена и с ней все в порядке.