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Полиция: пропавшая в Таллинне 23-летняя девушка найдена

rus.postimees.ee
Полиция: пропавшая в Таллинне 23-летняя девушка найдена
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Полиция
Полиция Фото: Arvo Meeks

Полиция просит помощи в поисках 23-летней Керлин, которая вчера, 8 мая, ушла из дома в Ласнамяэ и не вернулась.

Близкие не могли связаться с ней с утра 8 мая, когда Керлин ушла из дома в Ласнамяэ. Ее мобильный телефон был выключен. По состоянию здоровья Керлин могла нуждаться в медицинской помощи и ее жизнь и здоровье могли быть в опасности.

Вечером 9 мая пресс-служба полиции сообщила, что Керлин найдена и с ней все в порядке.

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