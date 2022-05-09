Полиция просит помощи: в Таллинне пропала 23-летняя девушка

Близкие не могут связаться с ней с утра 8 мая, когда Керлин ушла из дома в Ласнамяэ. Ее мобильный телефон выключен. По состоянию здоровья Керлин может нуждаться в медицинской помощи и ее жизнь и здоровье могут быть в опасности.

Полиция опросила ее близких и знакомых, также проверила разные адреса по всей Эстонии, где она могла бы находиться, но поиски пока не дали результатов.

Ее рост примерно 160 см, она среднего телосложения, у нее темно-русые волосы средней длины. У нее своеобразная походка, она ходит больше на цыпочках и подволакивает ноги. На ней была красная блестящая куртка (на фото), черные кожаные брюки и ярко-розовые кроссовки. У нее может быть при себе сумка бежевого цвета.